Música, comida, regalos y mucha unión para festejar el ‘cumpleaños’ del mercado de Elviña

Los gaiteiros amenizaron la mañana en Elviña Javier Alborés

Todo aniversario siempre es motivo de celebración. Y en el mercado municipal de Elviña no han dejado pasar la oportunidad de vivir con sus vecinos toda una jornada de fiesta para conmemorar los veinte años de vida de la renovada plaza de abastos.

Degustación de productos y bebidas, música en directo, pasacalles, regalos e invitaciones a cerveza en la cantina fueron el cóctel perfecto para que el mercado se llenase este sábado, durante toda la mañana, de gente que acudió a dar la enhorabuena a los placeros en este ‘cumpleaños’. Cuando una persona cruzaba el umbral de la puerta de la plaza de abastos, esta recibía directamente una ‘tote bag’ para guardar sus productos. Los gaiteiros no tardaron en llegar, y a las 11.00 horas comenzaron a amenizar las compras a todos los visitantes.

Justo este sábado la Xunta celebraba la campaña europea Quere o teu mercado en 41 plazas de abastos de Galicia. La delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, visitó el mercado de San Agustín, acompañada por la popular Carmen No, para repartir bolsas de tela con el lema de la campaña. También estuvo el viernes en Elviña, donde reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con la modernización “e revitalización das prazas de abastos galegas, impulsando investimentos, dixitalización e iniciativas como o programa Mercados Excelentes”.

Elviña es la plaza de abastos con mayor ocupación de A Coruña. A día de hoy ronda el 96%, con tan solo dos puestos vacíos, pero llegó a estar al completo en 2023. Desde los más veteranos a los últimos en llegar, todos los placeros presumen de este mercado, que convive con un supermercado en la planta inferior. Su emplazamiento, el parking y las escaleras mecánicas son algunos de los factores que más destacan a la hora de dar las claves del éxito.

Obras en 2004

Fue el 26 de mayo de 2006 cuando el por entonces alcalde, el socialista Javier Losada, inauguraba, en un multitudinario evento, el renovado mercado municipal de Elviña. Hasta que el regidor cortó la cinta pasaron dos años de polémicas, quejas y obras que fueron rechazas por 22 placeros.

El antiguo mercado, con más puestos, cerró en 2004 para someterse a dos años de actuaciones. “Muchos placeros no estaban de acuerdo con la renovación. Estuvimos dos años en un mercado provisional en la avenida de Salvador de Madariaga y abrimos en 2006 con 57 puestos, la mitad de los que había”, relató a este diario hace unos días el presidente de la asociación de comerciantes del mercado, Leonardo Tomé.

Cuando en 2004 se dio conocer el proyecto de la reforma, recordó Tomé, “costó mucho la simbiosis de un supermercado y un mercado. Pero hemos ganado los dos, porque, aunque fuese un choque para muchos, yo creo que era una forma de hacerse al futuro. A día de hoy muchos mercados han cerrado y los supermercados han sobrevivido”.

Hasta 22 placeros se negaron a respaldar el proyecto municipal para esta plaza de abastos. Y es que, además de perder puestos, la presencia del supermercado en la planta inferior despertó todo tipo de opiniones. Es más, Losada inauguró el renovado edificio entre el contraste de los vendedores conformes, con escaparates esmeradamente colocados, y el de los concesionarios disidentes, con los toldos bajados. Nada de ello queda a día de hoy, y prueba de ello es la unión actual entre placeros.