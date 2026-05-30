Obras de canalización en la ronda de Nelle, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Dos de las principales arterias de la ciudad, la ronda de Nelle y la de Outeiro, estaban en plenas obras de canalización hace 25 años, lo que provocó problemas de tráfico. Hace medio siglo, en 1976, Emilio González López tenía previsto regresar a España tras cuarenta años fuera. En 1951, se celebraba un acto jubilar protagonizado por jóvenes coruñeses. Un siglo atrás, en 1926, se abría un concurso para construir un ventanal artístico en la fachada principal del Palacio municipal.

30 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Las obras en la ronda de Nelle y en la de Outeiro causan el caos del tráfico

Las obras de canalización que se están realizando en las rondas de Outeiro y de Nelle provocaron graves atascos en toda la zona. Los trabajos obligaron a cortar al tráfico uno de los carriles de estas transitadas vías, por lo que en hora punta se pudieron ver largas caravanas de vehículos. En breve, las obras llegarán también a Juan Flórez.

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Mientras tanto, el entrenador del Deportivo, Javier Irureta, asegura que el equipo blanquiazul sólo necesita tres fichajes para garantizar una buena temporada. En opinión del técnico, la plantilla actual es muy aprovechable, por lo que no requiere más que pequeños retoques. Además, el entrenador irundarra reconoce que se hubiera ido del club si no clasificaba al conjunto coruñés para la Champions.

30 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Emilio González López planea regresar tras cuarenta años de ausencia

Don Emilio González López, que fue diputado republicano por La Coruña, llegará el día 31 a Madrid, procedente de Nueva York, después de cuarenta años de ausencia. Permanecerá unos días en la capital de España y después se trasladará a La Coruña, donde intervendrá en las Jornadas Jurídicas de la Academia de Jurisprudencia y el Colegio de Abogados.

Por otra parte, mañana, 31 de mayo de 1976, le será ofrecido un homenaje a Juan Naya Pérez, con motivo de su reciente jubilación como periodista en activo durante 35 años. Archivero bibliotecario de la Real Academia Gallega, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes “Nuestra Señora del Rosario” y cronista oficial de La Coruña son algunos de los títulos y cargos que ha ostentado y desempeñado.

30 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Acto jubilar de los jóvenes coruñeses desde San Nicolás hasta la Colegiata

Con gran concurrencia se celebró ayer, 29 de mayo de 1951, el acto jubilar organizado por la juventud coruñesa. La comitiva partió del templo de San Nicolás, dirigiéndose seguidamente a los de San Jorge, Santiago y Santa María. La Cruz penitencial era portada por los señores consiliarios de las distintas Asociaciones juveniles de la capital, a la que daban escolta blandones.

El acto, que finalizó en la Colegiata, fue una demostración de piedad a la que contribuyó nuestra juventud en un alarde de sincero recogimiento. En el templo de San Nicolás se distribuyó a los asistentes un Ritual mediante el que eran conocidos los rezos que durante el recorrido habían de seguirse. Un acto, en suma, exponente magnífico del sentido religioso de los jóvenes coruñeses.

30 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Concurso para un ventanal artístico en la fachada del Palacio municipal

Para celebrar varias sesiones extraordinarias se reunió ayer, 29 de mayo de 1926, a las seis de la tarde, el pleno de la corporación bajo la presidencia del alcalde señor Casás y con asistencia de 23 concejales. La primera de las sesiones extraordinarias fue convocada al efecto de tratar del proyecto de contrato de préstamo de 1.021.028,34 pesetas, concertado entre el Ayuntamiento y el Banco de Crédito local de España.

Para que esta sesión pueda celebrarse precísase casi la concurrencia de las cuatro quintas partes de señores concejales, así que no se celebró por falta de número. Sí se acordó dejar sobre la mesa para ser tratado el resultado del concurso para contratar la construcción de un ventanal artístico en el hueco central de la fachada principal del Palacio municipal.