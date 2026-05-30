Gonzalo Guillén, el coruñés que investigará los accidentes en España: “Esta autoridad ofrece la verdad técnica”

Gonzalo Guillén Carlota Blanco

La Comisión de Transportes del Congreso avaló esta semana el nombramiento de Gonzalo Guillén (A Coruña, 1970) como presidente de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Su candidatura, seleccionada por el Gobierno central y propuesta por el Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado, obtuvo 20 votos a favor (PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG), 14 abstenciones (PP) y tres votos en contra (Vox).

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Durante su intervención en la Cámara Baja, Gonzalo Guillén hizo un amplio repaso de su trayectoria profesional. Destacó que nació y creció en A Coruña, que es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y es graduado en Derecho por la UNED.

Ocupa el cargo de Capitán Marítimo de la provincia coruñesa desde 2020. Anteriormente fue el coordinador de Seguridad e Inspección Marítima e inspector naval (su primer destino fue Vilagarcía de Arousa y después llegó a A Coruña). Forma parte del Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado desde 2006, cuando aprobó la oposición. Antes de trabajar en el sector público, lo hizo en una empresa privada en la que se dedicó al diseño de barcos.

Conocimiento

“Llevo 27 años en el ejercicio profesional vinculado a la seguridad. He tenido el privilegio de presenciar el ciclo vital de un buque, desde el diseño en la pantalla de dibujo en la empresa privada, pasando por la construcción, pruebas e inspección”, explicó Guillén.

También explicó que una de sus funciones como Capitán Marítimo es dirigir “la mayor parte de las emergencias” reportadas por los centros de Salvamento Marítimo.

En cuanto a la función de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, Gonzalo Guillén afirmó que su “fuerza” reside “en la credibilidad de sus informes”, que deberán ser realizado con “rigor técnico”.

“No pretendo sustituir al técnico ferroviario o al experto de aviación. Mi misión es garantizar un marco de independencia y recursos para que su trabajo sea autónomo. Esta autoridad puede ofrecer la verdad técnica, explicar por qué ocurrió y que no vuelva a ocurrir”, aseguró.