Estadounidenses, asiáticos y brasileños: miles de turistas cruzarán el mundo para ver el eclipse en A Coruña

El Sol detrás de la Torre de Hércules Quintana

La repercusión que ha tenido el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto en A Coruña ha sorprendido al sector turístico. No solo por la incidencia de las reservas en los alojamientos, también por la premura de las mismas y por el perfil de visitantes que han escogido la ciudad como destino para observar este evento astronómico único en el siglo.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, señaló el pasado martes, en el foro ‘El futuro de Alvedro’, organizado por El Ideal Gallego, que los hoteles de la ciudad están, a día de hoy, al 80% de ocupación para esta señalada fecha. “Todavía hay habitaciones disponibles, pero destaca el hecho de que hubo mucha presuma en las reservas, porque el 70% ya se hicieron hace un año”, dijo.

Los eclipses, comentó el también director del NH Collection Finisterre, “tienen muchos seguidores que se mueven por el mundo para ver estos fenómenos”. Así, el cliente norteamericano es el principal huésped en los alojamientos de A Coruña para este acontecimiento.

El 21 de agosto de 2017, Estados Unidos vivió el conocido como el Gran Eclipse Americano, un eclipse de Sol total que se vio de costa a cosa por primera vez en casi un siglo. Y esto, añadió Agustín Collazos, “generó bandera”, de ahí el ‘éxodo’ que hacen para disfrutar del denominado ‘astroturismo’. No obstante, aseguró, “no pensábamos el nivel de repercusión que ha tenido”.

Sobre el precio de las habitaciones para el 12 de agosto, el presidente de Hospeco reconoció que las tarifas se han incrementado, pero no ha sido “una barbaridad; la subida ronda el 15%”. Además, recordó, el eclipse no es un evento único esa semana, ya que se celebrarán las fiestas de María Pita y un partido del Trofeo Teresa Herrera entre el Dépor y el Real Madrid, pendiente de definir si tendrá lugar el 11 o el 12 de agosto.

VUT

En las viviendas de uso turístico que cumplen la normativa y que admiten visitantes en A Coruña, el perfil mayoritario, señala el vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, “el perfil mayoritario de los huéspedes es gente que viene de Estados Unidos, de Asia y de Brasil”.

El congreso New Frontiers in Cosmology se celebrará en el Rectorado de la Universidad, del 10 al 14 de agosto, coincidiendo con el eclipse. “Hay un potente perfil de cliente norteamericano, pero también de japoneses y europeos, entre otros”, sostiene el director de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), Óscar Regal.