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A Coruña

El PP de A Coruña prepara su romería de O Pino con unos 4.000 asistentes previstos y Feijóo como invitado 'estrella'

Europa Press
30/05/2026 15:16
Los líderes del PP en la romería celebrada el año pasado 
 Archivo El Ideal Gallego 
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El PP provincial de A Coruña prepara la octava edición de su romería de O Pino, que se celebrará, salvo contratiempo, en la 'carballeira' de A Magdalena en dos semanas, el sábado 13 de junio.

Se espera que el guion sea similar al de años previos y se sume a la fiesta la plana mayor del partido en Galicia, con el jefe de filas, Alfonso Rueda, al frente; y protagonismo también del jefe de filas provincial y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Pero, además, los populares coruñeses esperan contar con la presencia del extitular de la Xunta y líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, que se ha convertido en habitual invitado 'estrella' de esta cita.

Diego Calvo, Feijóo y Rueda, en la romería popular de O Pino del pasado añoO PINO (A CORUÑA), 24/05/2025.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (d), y sus hijas, y el presidente provincial, Diego Calvo (i), posan al inicio de la romería provincial de los populares en A Coruña, este sábado. EFE/ Lavandeira Jr

El PP gallego, de romería a un año de las municipales de 2027: estrena formato en Ourense a la espera de la de O Pino

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Las intervenciones antecederán a la comida con un menú -que se mantiene al precio de 30 euros- en el que no faltará la empanada, el pulpo y la carne 'ao caldeiro'. Además, habrá animación musical.

Tras un parón motivado por la pandemia y las limitaciones posteriores, los populares coruñeses recuperaron la romería de nuevo en 2022 y esta será ya su octava edición, que se celebra en un contexto de tensión estatal marcado por las causas judiciales que afectan al PSOE.

Una coyuntura que ha puesto en el foco un calendario electoral que ya tenía marcada la fecha del 23 de mayo de 2027 para las municipales. Aunque el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, ha descartado un adelanto, los populares tampoco se resignan y demandan en cada ocasión que convoque a los españoles a las urnas en unos comicios generales.

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