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A Coruña

El Paseo Serpent, que rodea Adormideras, tendrá nueva iluminación

El Ayuntamiento iniciará este lunes los trabajos

Redacción
30/05/2026 14:50
Vista del barrio de Adormideras
Vista del barrio de Adormideras
Quintana
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El Ayuntamiento de A Coruña iniciará el próximo lunes los trabajos de renovación de los puntos de iluminación existentes a lo largo del Paseo Serpent, un recorrido peatonal que rodea el barrio de Adormideras entre la sirena de San Amaro y el paseo de los Menhires, y que es muy transitado a diario.

Las tareas consistirán en la retirada de los antiguos apliques encajados en el muro del paseo, y la posterior instalación de nuevas luminarias led de última generación y alto rendimiento, explican desde el Ayuntamiento.

El objetivo, tal y como explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, “es mejorar y reforzar la seguridad de las personas viandantes” en un trazado que, tal y como reflejan los informes municipales, cuenta cada vez con un flujo peatonal más notable.

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Por la cercanía del Club del Mar de San Amaro, de los caminos del ENIL de la Torre y el propio faro, así como de las playas y calas colindantes al barrio, por el Paseo Serpent pasan a diario muchas vecinas y vecinos, también turistas y visitantes que bordean la zona, explican desde el Gobierno local. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca dar respuesta a las demandas vecinales planteadas en los encuentros informativos del Plan de Barrios, solucionando a las necesidades detectadas en el recorrido y reforzando su visibilidad de noche, ya que actualmente carece de iluminación nocturna.

La concejala indicó que las actuaciones previstas en la red de iluminación del Paseo Serpent incluyen que las nuevas luminarias, más modernas, contribuyan a minimizar la contaminación luminosa y reducir su impacto en medio ambiente.

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