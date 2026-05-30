El equipo del Colegio Montespiño gana la fase regional de la World Robot Olympiad 2026

El grupo de participantes en la WRO Galicia, este sábado, en el Muncyt Cedida

El equipo del Colegio Montespiño de A Coruña fue el ganador, en la categoría RoboBasic, de la fase regional de la prestigiosa World Robot Olympiad (WRO), que organiza la empresa coruñesa Arkitas Robótica, entidad que lidera la organización del evento en Galicia desde el año 2015.

Su experiencia ha sido clave para consolidar este torneo como el referente gallego de la tecnología educativa. El evento, asimismo, ha contado con el respaldo del Muncyt, Cluster Tic, Baüp y Repsol, que apoya las disciplinas STEM que incluye la robótica educativa con WRO GALICIA.

Un grupo de participantes en la WRO Galicia 2026l Cedida

La nueva edición 2026, en la que participaron cerca de medio centenar de escolares de entre 6 y 15 años, se desarrolló esta mañana en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt). Los participantes organizados en equipos de 2 o 3 integrantes compitieron con la tecnología de LEGO® Education, diseñando y construyendo robots para aportar soluciones innovadoras bajo el desafío internacional de este año: 'Robots Meet Culture'.

Además, en paralelo a la competición, se realizó el IV edición del Campeonato Arkitas de Sumo Robótico, combatiendo de forma autónoma los robots en un 'dohyo' circular, poniendo a prueba la resistencia, el diseño estructural y la estrategia de empuje de las máquinas

Clasificación

Los equipos procedentes de Galicia y de Asturias (que no dispone de competición local propia) estuvieron distribuidos en cinco categorías. Los ganadores fueron:

En la categoría RoboBasic el equipo Colegio Montespiño (A Coruña) formado por Amelia Veiga, Teresa Rodríguez, Vega Díaz.

En la categoría Robomission-Start venció el equipo asturiano 'Kraken Girls': Carla González, Sara Martin y Daniela Gulley del Team Kraken Robótica.

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En la categoría Robomission-Rookie se alzó con la categoría el equipo de la Academia Logonautas (O Morrazo), 'Pokebot' formado por Xavier Pino y Joaquin Casal.

En las categorías Future Innovators Elementary y Junior que competían contra puntuación, vencieron respectivamente Luis Martino, Lorenzo García e Iyán Duque del 'Team Kraken' y del equipo 'mekanik-Krakens': Simón Carpintero, Lucía Díaz y Rubén Menéndez.

Los equipos mejor clasificados obtendrán su pase directo a la Final Nacional de la WRO España que, en esta edición, que tendrá lugar en Andorra la Vella los días 12 y 13 de septiembre con el objetivo de alcanzar la gran Final Internacional de Puerto Rico a primeros de diciembre.