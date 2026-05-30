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A Coruña

Cerrado el paso por la calle San Nicolás por el mal estado de un edificio

Los Bomberos de A Coruña señalan que existe que una "estructura de cubierta" que presenta "riesgo de caída

Redacción
30/05/2026 10:47
La calle San Nicolás permanece cerrada este sábado
La calle San Nicolás permanece cerrada este sábado
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Muchos vecinos de A Coruña se han visto sorprendidos por un suceso que ha provocado el cierre de buena parte de la calle San Nicolás, entre Panaderas y la Estrecha de San Andrés, por donde transitan numerosas personas cada día. 

Varias vallas y cintas colocadas por la Policía Local impiden desde ayer por la tarde el paso de los viandantes, que deben dar un pequeño rodeo para continuar su camino. El motivo es el mal estado que presenta uno de los edificios ubicados en este tramo. 

El Ayuntamiento de A Coruña espera celebrar su segundo sorteo de pisos de la historia

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Los Bomberos de A Coruña señalan que existe que una "estructura de cubierta" que presenta "riesgo de caída" por el "estado de deterioro" del inmueble. "Ha cedido una estructura de mansarda y caída lateralmente sobre medianera semidestruida de edificio en ruinas", afirman los servicios de emergencia.

Los Bomberos pidieron la presencia de un técnico de ruinas del Ayuntamiento para que se tomen "las medidas preventivas necesarias", siendo requeridos "los propietarios del inmueble dañado". 

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