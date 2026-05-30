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A Coruña

Cambre empieza a renovar el parque infantil Francisco Rodríguez

Las obras se iniciarán el lunes 1 de junio

Redacción
30/05/2026 16:06
Parque Francisco Rodríguez de Cambre
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El Gobierno de Cambre inicia la transformación de uno de los principales espacios de ocio infantil de O Temple con una inversión superior a los 121.000 euros.

El Ayuntamiento iniciará este lunes las obras de renovación integral del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez, en O Temple, una actuación que permitirá modernizar por completo este espacio de ocio situado junto al CEIP El Graxal y al pabellón municipal.

Los trabajos, financiados a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS+) de la Diputación de A Coruña, cuentan con una inversión de 121.531 euros y con un plazo de ejecución estimado de seis meses.

La actuación permitirá dar respuesta a una demanda de las familias del entorno y transformar uno de los espacios infantiles más utilizados de O Temple, mejorando tanto la seguridad como la funcionalidad de las instalaciones, explican fuentes municipales.

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Entre las intervenciones previstas figura la instalación de un nuevo pavimento continuo de caucho amortiguador, la renovación del cierre perimetral y de la señalización informativa, así como la sustitución de los elementos de juego existentes.

El nuevo parque contará con columpios, toboganes, balancines y un pequeño rocódromo, además de nuevo mobiliario urbano compuesto por bancos, papeleras y una mesa de picnic para uso de las familias.

El proyecto incluye también el avance de las zonas verdes mediante la plantación de árboles, la renovación del césped y de la red de riego, contribuyendo a la creación de un espacio más agradable, accesible y adaptado a las necesidades del paisanaje.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destacó que “el inicio de estas obras supone un paso más en el compromiso del Gobierno municipal con el avance de los espacios públicos y de las áreas de ocio del municipio”. Asimismo, señaló que esta actuación permitirá ofrecer a los vecinos “un espacio renovado pensado para el uso diario de los niños y niñas y de sus familias”.

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