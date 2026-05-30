Belén do Campo destaca en San Agustín el papel de los mercados "como motor económico"

Belén do Campo, durante su visita al mercado de San Agustín

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la presidenta de la plaza de abastos de San Agustín, Ángela Barrán, participó este sábado por la mañana en la plaza de abastos de San Agustín en las actividades organizadas con motivo de la campaña 'Quere o teu mercado', una iniciativa promovida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que se desarrolla de manera simultánea en mercados de toda Galicia para fomentar el consumo de productos de cercanías y reforzar el papel del comercio local. En este sentido, la delegada destacó la relevancia de los mercados como impulsores de la venta de productos de calidad como los pescados, mariscos, la carne, los quesos, la fruta, productos de huerta y de cercanías.

La representante del Gobierno gallego destacó la importancia de estos espacios tradicionales como puntos de encuentro entre placeros y consumidores como elementos clave para la dinamización económica de los barrios y ayuntamientos. “Las plazas de abastos son mucho más que lugares de compra; son espacios vivos que contribuyen a mantener la identidad comercial de nuestras ciudades y a impulsar la economía local”, señaló.

La campaña en la que participan los mercados gallegos, entre ellos siete son de la ciudad de A Coruña: San Agustín, Elviña, Plaza de Lugo, Monte Alto, As Conchiñas, Ramón Cabanillas y Adormideras.

Durante la visita, Belén do Campo pudo compartir con comerciantes y usuarios una jornada festiva en la que se desarrollaron distintas actividades dirigidas a todos los públicos. Concretamente en la plaza de abastos de San Agustín se organizaron actividades para 20 niños de entre 6 y 12 años que consistieron en un recorrido por el mercado interactuando con los placeros y con una explicación de los beneficios de consumir productos de cercanías.

Además participaron en un taller para personalizar una mochila con productos del mercado, junto con un photocall, una escenificación teatral y un vídeo resumen de la actividad realizada. Según indicó, este tipo de acciones que se organizaron por toda Galicia “ayudan a acercar los mercados a la ciudadanía, atraer nuevos consumidores y poner en valor la calidad y profesionalidad de las placeras y placeros”.

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Como apoyo a la iniciativa, la Xunta distribuyó en esta plaza de abastos material promocional específico entre los participantes, incluyendo 75 mandiles, diez mandiles pescaderos y 1.000 bolsas reutilizables de algodón.

La delegada incidió en que esta iniciativa forma parte de la apuesta continuada de la Xunta por el fortalecimiento del comercio de proximidad, un sector que consideró estratégico por su capacidad para generar empleo, crear actividad económica y fijar servicios de calidad en los núcleos urbanos. “Hablamos de un sector fundamental para el desarrollo económico y social de Galicia y que merece seguir contando con el apoyo de las administraciones”, apuntó.

En este contexto, recordó que la Xunta tiene en marcha diferentes programas destinados a la modernización y revitalización de las plazas de abastos gallegas, con una inversión superior a los 2,3 millones de euros para el período 2026-2027. Estas líneas de apoyo permitirán acometer actuaciones de avance de las instalaciones, incorporar nuevos servicios para la clientela, impulsar la transformación digital de los comprados y desarrollar campañas de promoción comercial, explicaron fuentes del Gobierno autonómico.

Belén do Campo destacó también la relevancia de la iniciativa Mercados Excelentes, creada para reconocer aquellos mercados que sobresalen por su calidad, innovación, sostenibilidad y compromiso con la tradición comercial gallega. Este programa contempla acciones de asesoramiento especializado, acompañamiento técnico y elaboración de planes de avance para favorecer la obtención y consolidación de este distintivo.

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La delegada subrayó el compromiso de la Xunta con los mercados —cerca de 100 en toda Galicia distribuidos en 76 municipios—, que continúan siendo espacios esenciales para "garantizar la calidad de la oferta comercial, el abastecimiento de cercanías y la conexión directa con el territorio". Subrayó también su papel como motores de comercio de atracción y como lugares versátiles y con gran capacidad de adaptación e innovación frente a las nuevas tendencias de consumo, que acogen acciones culturales, iniciativas gastronómicas y propuestas que favorecen nuevas sinergias entre plazas de abastos, hostelería y cocina.