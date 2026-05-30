Aulas de informática en Mozambique, una red de formación en Angola o un plan de salud en Honduras: los proyectos internacionales de la UDC

Imagen de uno de los proyectos internacionales de la Universidad de A Coruña

La Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña inicia una nueva edición de dos programas de cooperación internacional, los Proyectos de Conocimiento de la Realidad (PCR), dirigidos al alumnado, y los de Conocimiento de Cooperación (PCC), destinados al personal docente e investigador (PDI) y al técnico de gestión y de administración y servicios (Ptxas).

A través de estas dos convocatorias, la UDC ofrece la posibilidad de participar en estadías en países en vías de desarrollo colaborando en proyectos impulsados por ONGD, universidades y otras entidades de cooperación internacional.

A través de los PCR, el alumnado participante realiza estadías de entre un y tres meses vinculadas a proyectos de cooperación internacional que forman parte de su currículo académico, ya sea como prácticas, como trabajos de fin de grado (TFG) y de fin de máster (TFM) o como tesis de doctorado.

Participantes en los proyectos de la UDC

La participación en este tipo de iniciativas constituye una herramienta de sensibilización sobre la realidad social de los países de destino y sobre las temáticas abordadas para el propio alumnado beneficiario, pero también para la sociedad en general, ya que, al regreso de la estadía, las personas participantes desarrollan actividades divulgativas en las que comparten su experiencia.

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Por su parte, los PCC están dirigidos a PDi y Ptxas de la UDC. En este caso, las estadías, con una duración de entre 12 días y tres meses, permiten desarrollar trabajos de investigación, acción-participación o apoyo técnico en el marco de proyectos de cooperación internacional.

Entre mayo y octubre de 2026, un total de tres estudiantes y tres miembros del personal de la Universidad de A Coruña participarán en estos programas.

En el caso del programa de alumnado, que este año alcanza su 19ª edición, las personas seleccionadas son Irene Otero Gómez, del Máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria, quien participa en Guatemala en un proyecto de Solidaridad Internacional de Galicia centrado en el derecho de las mujeres mayas a una vida libre de violencias; Alba Suárez Tapia, estudiante del Grao en Ingeniería Informática, que viajará a Mozambique con la Fundación Loyola Galicia para colaborar en la instalación de un aula de informática e impartir formación básica en inteligencia artificial en una escuela secundaria rural de la provincia de Tete; y María Elena Casal González, también estudiante del Máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria, que desarrollará en Honduras, junto con Solidaridad Internacional de Galicia, un proyecto relacionado con la implementación de una herramienta digital en el ámbito sanitario y con la promoción de la salud integral de las mujeres en el municipio de San Marcos de Colón.

Una de las participantes en los programas internacionales de la UDC

En el programa dirigido al personal docente e investigador participarán Félix Puime-Guillén, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad, quien colaborará en Mozambique en un proyecto de formación en control de gestión, elaboración de cuadros de mando y redacción de proyectos de desarrollo en una escuela secundaria de la provincia de Tete; Susana Vázquez Martínez, profesora del área de Educación Matemática, que participará también en este proyecto apoyando el desarrollo curricular e impartiendo formación docente en enseñanza técnica y matemáticas; y Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez, profesor del área de Teoría e Historia de la Educación, que viajará a Angola para apoyar al personal docente y crear una red virtual de formación e intercambio de conocimiento con una escuela local.