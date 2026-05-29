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A Coruña

Zara Kids 'construye' un parque de atracciones virtual en la Fábrica de Armas 

Pedralonga Estudios se encargó de recrear en 3D los decorados

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/05/2026 14:35
Campaña 'Summer Camp' de Zara Kids
Campaña 'Summer Camp' de Zara Kids
Pedralonga Estudios
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El Coruña Estudio Inmersivo (CEI), las nuevas instalaciones audiovisuales creadas en la antigua Fábrica de Armas, ha permitido a Inditex transformar virtualmente el espacio en todo un parque de atracciones. Todo ello para presentar la nueva colección de Zara Kids, 'Summer Camp', realizada de la mano de Pedralonga Estudios.

El arte inmersivo llega a la Ciudad de las TIC gracias a (IN)VISUAL

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El proyecto colaborativo impulsado por el Clúster Audiovisual Galego, la Universidade da Coruña y un consorcio de diez destacadas empresas gallegas -avestudio, Centro de Estudios Marcote, Congo Producciones, Portocabo, Sete Media, TEX45 Producións, Undodez, Vaca Films, Voz Audiovisual y Zenit TV- ha permitido rodar 'Summer Camp' en el centro de operaciones del CEI.

Campaña 'Summer Camp' de Zara Kids
Campaña 'Summer Camp' de Zara Kids
Pedralonga Estudios

La campaña, explican desde Pedralonga Estudios, está diseñada "para capturar la esencia vibrante, lúdica y aventurera de la temporada estival". En ella recrean un parque de atracciones mediante una compleja escena en 3D, conseguida a "través de la tecnología de pantallas LED del CEI y la sincronización de fondos en tiempo real, que transformó por completo el plató, ofreciendo una profundidad, un dinamismo y una iluminación natural difíciles de replicar con los métodos de croma tradicionales".

Campaña 'Summer Camp' de Zara Kids
Campaña 'Summer Camp' de Zara Kids
Pedralonga Estudios

Con este método, empresa textil y audiovisual consiguieron optimizar los tiempos de rodaje y facilitar la interacción de los niños con el espacio: "Al ver el parque de atracciones cobrar vida a su alrededor de manera inmediata, la magia fluyó de forma orgánica ante la cámara, logrando esa frescura y espontaneidad tan características de la línea infantil de la firma de Inditex".

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