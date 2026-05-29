Setecientas personas piden al Ayuntamiento y a la Xunta que salven los frescos de Lugrís 

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris Patricia G. Fraga

En los últimos tres días, doscientas personas se sumaron en la plataforma change.org, al manifiesto de la Asamblea Abierta Salvemos os frescos de Lugrís.

Cuando falta una semana para la manifestación que quiere dejar claro el sentir de la ciudadanía coruñesa, más de 700 personas firmaron ya el manifiesto “A Coruña pola beleza. Deixade pasar as ondas do mar!” que surgió de la asamblea abierta.

En el texto del citado manifiesto, la ciudadanía coruñesa pide abrir las puertas del Fornos para poder disfrutar de un espacio único que es el símbolo redondo de lo que A Coruña es.

Habilitan la petición 'Salvemos os frescos de Lugrís' en Change.org Más información

El próximo domingo 7 de junio, a las 12.00 horas, saldrá del Obelisco la manifestación para reivindicar el acceso a la belleza. La marcha llegará hasta María Pita y se convoca a la ciudadanía a que acudan con sus paraguas con motivos "lugrisáns".

"Obradoiro Lugrisiano"

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda convocó para el miércoles 3 de junio, a las 19.30 horas a un "obradoiro de cantos, paraugas e pancartas” para lucir por las calles de la ciudad en la marcha cívica del domingo.