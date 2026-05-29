Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Setecientas personas piden al Ayuntamiento y a la Xunta que salven los frescos de Lugrís 

Redacción
29/05/2026 22:22
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

En los últimos tres días, doscientas personas se sumaron en la plataforma change.org, al manifiesto de la Asamblea Abierta Salvemos os frescos de Lugrís.

Cuando falta una semana para la manifestación que quiere dejar claro el sentir de la ciudadanía coruñesa, más de 700 personas firmaron ya el  manifiesto “A Coruña pola beleza. Deixade pasar as ondas do mar!” que surgió de la asamblea abierta.

En el texto del citado manifiesto, la ciudadanía coruñesa pide abrir las puertas del Fornos para poder disfrutar de un espacio único que es el símbolo redondo de lo que A Coruña es.

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Habilitan la petición 'Salvemos os frescos de Lugrís' en Change.org

Más información

El próximo domingo 7 de junio, a las 12.00 horas, saldrá del Obelisco la manifestación para reivindicar el acceso a la belleza. La marcha llegará hasta María Pita y se convoca a la ciudadanía a que acudan con sus paraguas con motivos "lugrisáns".  

"Obradoiro Lugrisiano"

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda convocó para el miércoles 3 de junio, a las 19.30 horas a un "obradoiro de cantos, paraugas e pancartas” para lucir por las calles de la ciudad en la marcha cívica del domingo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El director de la OMS, durante una rueda de prensa el 20 de mayo

La OMS recuerda que no recomienda restringir viajes al Congo, tras la medida adoptada por Estados Unidos
EFE
La modelo Kate Moss posa en la alfombra roja de la Met Gala el pasado 4 de mayo

Se estrena un ‘biopic’ de Kate Moss a los 17 años y el pintor Lucian Freud
EFE
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Setecientas personas piden al Ayuntamiento y a la Xunta que salven los frescos de Lugrís
Redacción
Pleno de la Diputación de A Coruña

La Diputación de A Coruña aprueba obras en la red viaria por 1,2 millones
Lucía Tenreiro