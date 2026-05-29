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A Coruña

Rescate en una farmacia de San Andrés: los bomberos liberan a una trabajadora que tenía un dedo atrapado en una máquina

No es la primera vez que los servicios de emergencias tienen que 'rescatar' una falange

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/05/2026 12:06
Los Bomberos de A Coruña intervienen en la farmacia de San Andrés
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La farmacia de la esquina de San Andrés con la plaza de Pontevedra y Juana de Vega sufrió un susto este viernes por la mañana. A eso de las 11.30 horas los Bomberos de A Coruña recibieron un aviso desde el establecimiento porque una trabajadora se había quedado atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron dos coches de bomberos, junto con otros dos de la Policía Nacional y una ambulancia. El servicio de emergencias consiguió liberar a la trabajadora, a la que le había quedado un dedo atrapado dentro de una máquina expendedora de medicamentos de la farmacia.

La mujer fue atendida dentro de la ambulancia y estaba consciente, aunque necesitó una importante cura en el dedo afectado. En concreto, según los bomberos, los daños se centraron en la uña del dedo meñique, donde también se produjo un corte en la yema.

El despliegue de los equipos de emergencias llamó la atención de los que por allí pasaban, que paraban delante de la farmacia para preguntar, con preocupación, qué había pasado.

No es la primera vez que los Bomberos de A Coruña tienen que afanarse en liberar una falange. En abril de 2022 tuvieron que acercarse al Hospital Modelo, donde los médicos los requirieron para ayudarles a liberar el dedo de un niño que se había quedado atrapado en una tapa. En el mismo hospital estuvieron un par de años después, en marzo de 2024, donde auxiliaron a los servicios médicos para quitar un anillo que se había quedado atascado.

Despliegue de los Bomberos de A Coruña en el Hospital Modelo... para quitar un anillo atascado en un dedo

Más información
14 diciembre 2021A Coruña.- Los bomberos rescataron a un hombre que se había precipitado a las rocas al pie del Paseo Marítimo a la altura de la Domus tras resbalarse desde una altura de diez metros cuando recorria el sendero desde la playa de Matadero a la de As Amorosas

¿De qué necesitan los coruñeses que los rescaten?

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