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A Coruña

Más de la mitad de los jóvenes de A Coruña no tiene claro qué grado universitario estudiar

La próxima semana los estudiantes de bachillerato se enfrentan a la PAU

Redacción
29/05/2026 17:30
Los bachilleres se enfrentan a la PAU la semana entrante
Archivo El Ideal Gallego 
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El 55% de los jóvenes de bachillerato de A Coruña, que los próximos días se enfrenta a la PAU, no tiene claro qué grado quiere estudiar, según un estudio realizado por la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour, celebrada entre octubre de 2025 y febrero de 2026 en 25 ciudades españolas.

Según el último informe de Unitour, realizado con una muestra de 1.500 jóvenes de distintas provincias de España —la mayoría, de segundo de bachillerato— en el curso 2025-2026, el 55% de los estudiantes de A Coruña se siente indeciso a la hora de escoger su titulación universitaria: un elevado 36% no tiene una pista clara, y el 19% duda entre varias opciones.

Apuesta por las carreras científicas

El 50% de los estudiantes de A Coruña elegirá un grado del área científica: mientras el 26% optará por alguna Ingeniería, Tecnología o Construcción, un 24% se decantará por el área de Ciencias de la Salud. Por su parte, el 23% estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas, un 10%, Arte y Humanidades, un 9%, Educación, y un 8% cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial, moda…).

El profesorado podrá inspeccionar gafas, calculadoras, bolígrafos u otros elementos en los exámenes de la PAU en Galicia

Más información

Vocación antes que salidas profesionales

El estudio revela también que el 72% de los jóvenes de A Coruña elegirá su carrera por vocación, mientras que un 21% se fijará en las salidas profesionales.

En cuanto a sus preferencias laborales, el 40% aspira a trabajar en una empresa privada, el 32% opositará para ser funcionario y el 26% ser emprendedor.

Respecto a dónde les gustaría desarrollar su carrera profesional, el 33% prefiere quedarse en su provincia, el 20% estaría dispuesto a trabajar en cualquier sitio de España y a otro 33% le es indiferente, se trasladará donde encuentre empleo.

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