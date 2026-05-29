Los fans de Megadeth en A Coruña se bebieron más de 5.000 litros de cerveza a golpe de miércoles

Fans de Megadeth el pasado miércoles Quintana

Acostumbra a ser el público heavy uno de los más respetados por los promotores de eventos, debido a cuestiones como la fidelidad y la fiabilidad. Puede que no sea la música más reproducida a través de ciertos canales, pero sí ha logrado una supervivencia y una permanencia a prueba de modas. Y también cada celebración de un evento es toda una bendición para las barras, que funcionan a un ritmo mucho más intenso que de costumbre. El último ejemplo tuvo lugar el pasado miércoles en A Coruña, donde el concierto de Megadeth, teloneados por Crisix y Angelus Apatrida, dejó un insospechado riego masivo de Estrella Galicia. Más de 5.000 litros de cerveza entre los casi 6.000 presentes, lo que deja una media de consumo evidente.

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Fuentes de la organización y de la gestión de las barras reconocen que fue un puntazo a golpe de miércoles: “Vendimos muy bien”. Por otra parte, sobre el público heavy, la valoración es la siguiente: “Es un público que consume mucho, y siendo un miércoles estuvo bien, pero hubiera sido mucho mejor un sábado”. Entre los factores que contribuyen a la caña que le meten los heavys al litro de cerveza están el hecho de tener generalmente muchas tablas en los directos, el convertir en una ceremonia de celebración grupal sus eventos, así como el de superar la media de edad de otros estilos. Por ejemplo, en este caso no había padres esperando por sus hijos, como sí sucedió en recitales recientes.

Sin embargo, lo que sí sorprendió a algunos de los presentes es el hecho de que, antes de las 22.00 horas, momento programado para que Mustaine y los suyos saliesen al escenario, era literalmente imposible comprar algo de comer para, como dicen los veteranos, 'hacer la cama' a las cervezas. No porque hubiera mucha cola, sino porque no se había despachado comida.

El hecho de que Megadeth y su líder Dave Mustaine regaran de Estrella Galicia el Coliseum recordó a muchos una situación que se vivió en Ourense en mayo de 1998, cuando la llegada de Iron Maiden y Helloween dejó literalmente sin existencias a la ciudad de As Burgas.