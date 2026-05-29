¿Las nubes nos dejarán ver el eclipse del 12 de agosto? Un análisis de la Aemet tiene la respuesta

Una prueba realizada en A Coruña demuestra cómo podría estar el sol el 12 de agosto Quintana

El 12 de agosto de 2026, al atardecer, podremos ver desde España el primer eclipse total de sol en más de un siglo. Su franja de totalidad cruzará la península ibérica de oeste a este, y pasará por numerosas capitales de provincia, como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

Una de las preguntas más importantes que surgen con respecto al eclipse es si las nubes nos dejarán verlo. Las previsiones meteorológicas no pueden hacerse a tan largo plazo, por lo que hasta unos pocos días antes no podremos saber qué tiempo se espera para el 12 de agosto. Sin embargo, sí podemos analizar la nubosidad en España en los últimos años para hacernos una idea de las condiciones y saber qué zonas son las que estadísticamente presentan menos nubes en esas fechas.

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En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) realizó un estudio que ha consistido en obtener la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado en las distintas regiones de España. Así, si una zona ha tenido cielos despejados en esas fechas y en el intervalo horario del eclipse durante la mayor parte de los últimos años, sería razonable pensar que también tendrá más opciones de disfrutar del eclipse en buenas condiciones.

La base principal del estudio fue el conjunto de datos conocido como ERA5, desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Su nombre puede sonar complejo, pero lo que proporcionan estos datos es, esencialmente, una reconstrucción del tiempo (la nubosidad, en este caso concreto) que ha habido en el pasado a partir de observaciones reales: estaciones meteorológicas, barcos, aviones, globos sonda…

Con toda esta información, junto con el uso de complejos modelos matemáticos, se puede recrear qué condiciones atmosféricas había en cada momento del pasado sobre todo el planeta. Esto nos permite disponer de datos homogéneos y continuos para toda España a lo largo de los últimos años y, en concreto, en los días 11 a 13 de agosto, de 17.00 a 20.00 horas UTC.

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Sin embargo, estas reconstrucciones, aunque tremendamente útiles, no son perfectas y tienen una determinada incertidumbre. Las nubes, en concreto, son uno de los fenómenos atmosféricos más complejos de representar correctamente. Es en este punto donde entra la segunda pieza clave del estudio: las observaciones desde satélites meteorológicos.

Para corregir los posibles errores sistemáticos de ERA5 se utilizó la información de la nubosidad estimada por satélite, la cual se deriva del producto Cloud Mask (CMA), del SAF de Nowcasting. El estudio comparó la nubosidad de ERA5 con la estimada por satélite durante un periodo de años común, lo cual permitió identificar los errores típicos del modelo en las distintas zonas de España y corregir los datos comprendidos entre 2010 y 2025 que corresponden con el periodo horario en el que tendrá lugar el eclipse.

El resultado del estudio fue una estadística sobre la frecuencia de que el cielo esté poco nuboso o despejado, para esas fechas, en las distintas zonas de España. A partir de ello, se obtuvo un mapa que permite identificar las regiones del país donde, en los últimos dieciséis años, el cielo ha estado mayormente libre de nubes. Este mapa se muestra en la siguiente imagen:

Mapa realizado por la Aemet para demostrar qué tan visible podría ser el eclipse en España con base en las estadísticas Cedida

En este mapa, los colores rojos, naranjas y amarillos representan zonas donde los cielos despejados o poco nubosos son menos frecuentes, mientras que los tonos azules y verdes indican mayores probabilidades de buena visibilidad.

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Así, la primera conclusión es clara: la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50%. Esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región.

Por el contrario, aunque están fuera de la franja de totalidad del eclipse, la mitad sur de la Península es la que tiene mayor frecuencia de cielos despejados.

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Por otro lado, el interior peninsular muestra una situación intermedia. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70% de que el cielo esté poco nuboso o despejado. Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, pero donde pueden aparecer nubes de evolución durante la tarde.

Por último, si bien las conclusiones del estudio proporcionan una información valiosa con respecto a la posible visibilidad del eclipse en las distintas regiones de España, conviene insistir en que no predice qué ocurrirá ese día en concreto.