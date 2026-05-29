Labañou sumará 30 nuevas plazas de aparcamiento

Calle del barrio de Labañou Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ultima los preparativos para actuar en la calle Archer Milton Huntington, una iniciativa que forma parte de la hoja de ruta para el barrio de Labañou. Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y supondrán una transformación sustancial de Archer Milton. El más destacado es que se sumarán 30 nuevas plazas de estacionamiento gratuito —en batería— a lo largo de la calle. Esto será posible con la reconfiguración de la calzada para su disposición definitiva con un carril de circulación, en sentido único, en dirección al Paseo Marítimo.

“Con este plan de medidas no solo ganamos más estacionamiento en Labañou, sino que también adaptamos la calle para evitar problemáticas como la doble fila”, indicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

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La inversión prevista en la intervención, de 100.000 euros, también prevé avances en lo referente a los espacios peatonales. En el sector de la calle Archer Milton más próximo al Paseo Marítimo, llegando ya a San Roque, está prevista la reurbanización de las aceras más antiguas, con el objetivo de ampliarlas y ganar en accesibilidad.

Además, y también con esta misma finalidad, se intervendrá en el conjunto de los cruces y pasos peatonales de la calle, renovando los pavimentos e incluyendo materiales como baldosas podotáctiles para facilitar el tránsito de las personas con visibilidad reducida.

El plan de actuaciones previsto en calle Archer Milton Huntington también abarca la reurbanización del cruce con la avenida Gran Canaria, un punto sensible en lo referente a la seguridad vial por los flujos habituales de circulación de vehículos en esta parte del barrio.

En este sentido, está prevista la supresión de la mediana ajardinada triangular para configurar un nuevo paso peatonal elevado que dé sentido al recorrido de las personas viandantes a lo largo de la avenida Gran Canaria, lo que aparejará la ampliación de las aceras en este ámbito.

Noemí Díaz subrayó la importancia de esta actuación en Labañou, incluida en la primera fase del Plan de Barrios 2025-27, y agradeció el espíritu de colaboración de la asociación vecinal y las personas residentes a la hora de articular el plan de medidas en Archer Milton “encontrando una solución colectiva que puede mejorar la calidad de vida de las y de los vecinos en su día a día”.