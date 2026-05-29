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A Coruña

La Salle Inmaculada y Torre-Cela son los ganadores del V Torneo Escolar de Oratoria de la Barrié

De los 78 equipos presentados, solamente doce consiguieron llegar a la fase final, que se celebró hoy

Julia Nóvoa
29/05/2026 21:54
Foto de familia de los participantes en la final, ayer, en la Fundación Barrié
Foto de familia de los participantes en la final, hoy, en la Fundación Barrié
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Nervios, tensión, un poco de miedo escénico y mucho espíritu de equipo son las sensaciones que vivieron hoy los niños y niñas participantes en la fase final del Torneo Escolar de Oratoria (TEO) de la Fundación Barrié, que alcanza ya su quinta edición. Aunque se presentaron 78 equipos, hoy solo competían los doce que lograron alcanzar la última etapa del certamen. El CPR La Salle Inmaculada, de Santiago de Compostela, fue el vencedor en la categoría Iniciación, mientras que el CEIP Torre-Cela, de Bueu, se llevó la victoria en la categoría Avanzado.

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Las rondas comenzaron ya por la mañana y solo los dos mejores equipos de cada categoría consiguieron pasar a la gran final de la tarde, en la que se enfrentaron a cinco pruebas valoradas por un jurado experto y donde se decidía quiénes eran los ganadores del torneo aunque, tal y como explicaron los organizadores a los participantes, el hecho de haber llegado hasta aquí ya es todo un triunfo.

Campeones

En la final de la categoría Iniciación, el equipo ganador, La Salle, se enfrentó hoy a los componentes del CPR da Rabadeira, de Oleiros, que quedaron subcampeones. En la categoría Avanzado, los ganadores fueron los del CEIP da Torre-Cela, de Bueu, tras ganar al CPR Las Acacias, de Vigo.

Impulsado por la Fundación Barrié en colaboración con la escuela de debate y oratoria TALKK, el Torneo Escolar de Oratoria es una iniciativa pionera en Galicia, el único torneo de oratoria de la comunidad dirigido a alumnos de Educación Primaria de entre 8 y 12 años.

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Su objetivo es, principalmente, fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas desde la infancia, así como acercar al profesorado algunas herramientas novedosas para que puedan formar mejor a sus alumnos en comunicación y oratoria. Esta competición les permite aprender a organizar las ideas, a razonar, a argumentar y también a trabajar en equipo.

La dinámica del torneo está inspirada en el Slam Poetry, un formato de competición originado en Estados Unidos en los años 80 que mezcla poesía, teatro y espectáculo en vivo, y que valora tanto el texto que deben recitar como la interpretación.

Formación específica

A lo largo del curso, tanto los docentes como los alumnos participantes en el V TEO han recibido formación específica en aspectos como la exposición en público, la expresión de las emociones o el manejo de la comunicación no verbal. Todo ello, con el objetivo de dotarlos de herramientas que les permitan liderar eficazmente situaciones comunicativas, perder el miedo escénico, expresar sus ideas de forma convincente y desarrollar tanto hacia sus compañeros como hacia sus rivales una escucha activa y empática.

TEO se enmarca dentro de la línea estratégica de la Fundación Barrié orientada a fomentar entre los jóvenes la expresión oral y el pensamiento crítico, ambas competencias que, en palabras de Carmen Arias, directora de la Fundación, “serán absolutamente decisivas en su futuro”.

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Arias quiso subrayar también el hecho de que este torneo se dirija a un público tan joven: “Familiarizarse con la oratoria y adquirir estas habilidades cuando aún son tan pequeños les permite interiorizarlas de forma más natural”, explicó.

“Nos gusta pensar que lo vivido en TEO les acompañará toda la vida, proporcionándoles herramientas que van a marcar su trayectoria académica, profesional y personal”, concluyó.

Una competición con cerca de 500 alumnos de toda galicia

La quinta edición del Torneo Escolar de Oratoria ha contado con 571 participantes (497 alumnos y 74 docentes) de 41 centros educativos de toda Galicia, que formaron un total de 78 equipos divididos en dos categorías. La primera, con alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria. La segunda categoría estaba reservada para alumnado de quinto y sexto curso de Educación Primaria. La fase clasificatoria se celebró del 9 al 13 de marzo de 2026. En ella, doce equipos consiguieron sellar su pase a la fase final, cuya prueba decisiva se celebró hoy en la Fundación Barrié.

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