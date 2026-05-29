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A Coruña

La procesión de las antorchas vuelve a unir San Pedro de Visma y Los Rosales

La Unidad Parroquial de Riazor comenzó el año pasado a hacer este recorrido 

Esther Durán
29/05/2026 23:35
Un momento del recorrido
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A las diez de la noche, para que las teas se puedan ver bien en la oscuridad, comenzó este viernes la procesión de las antorchas, que une en un recorrido religioso San Pedro de Visma y los Rosales. 

Galería

Las imágenes de la procesión de antorchas en San Pedro de Visma

Ver más imágenes

La iniciativa, que parte de la UPA (Unidad Pastoral) de Riazor, se celebró el año pasado por primera vez pero con intención de perdurar en el tiempo y en esta segunda edición consiguieron reunir incluso a más gente que en la primera. 

En la procesión, ocupa un lugar especial la Virgen de Fátima, a la que siguen los fieles con antorchas para iluminar el camino, como símbolo también de la luz que encuentran en su fe. 

La fecha elegida, el 29 de mayo, coincide con el final del mes dedicado a la Virgen y también con la jornada en la que Los Rosales comienza la celebración de sus fiestas patronales.

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