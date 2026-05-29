La labor de 55 espacios artísticos de A Coruña se mostrará en 'Estudios Abiertos'

La jornada 'Estudos Abertos' de 2025 Archivo El Ideal Gallego

La jornada de puertas abiertas Estudios Abiertos, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña, se celebrará este año los días 6 y 7 de junio, para mostrar la labor de 55 espacios artísticos.

"Buscamos dinamizar las artes plásticas de la ciudad y poner en valor a nuestros creadores y creadoras con esta iniciativa, que permitirá a la ciudadanía conocer y visitar numerosos espacios creativos de los barrios", ha señalado el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, a través de una nota de prensa.

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Las jornadas tendrán lugar el sábado 6 y el domingo 7 de junio, y los horarios irán desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, en función del espacio.

Participarán profesionales de diferentes disciplinas artísticas: escultura, pintura, fotografía, ilustración, dibujo, cerámica o arte multidisciplinar.

El acceso para la ciudadanía será gratuito y los estudios contarán con programación propia durante ambas jornadas, que incluirá la participación de artistas invitados y otras sorpresas.

El objetivo de estas jornadas es conocer de primera mano a los artistas coruñeses, sus centros de trabajo y creación y sus procesos creativos.