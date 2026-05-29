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A Coruña

La carta de amor de David Perdomo a Los Rosales prende la mecha de las fiestas del barrio

El polifacético artista dio el pregón ante centenares de personas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/05/2026 22:10
Los Rosales
David Perdomo dio la bienvenida a las fiestas de Los Rosales
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Si invitas a David Perdomo a abrir tu fiesta, sabes que no va a ser al uso. Y que tampoco va a dejar indiferente a nadie. Los vecinos de Los Rosales apostaron por el polifacético artista para dar la bienvenida a las fiestas y, con su característica mala leche, reivindicó el barrio en oposición a la modernidad, las tendencias y cualquier atisbo de postureo. Lleva nueve años, y agradece lo que le ha aportado a uno de los precursores del ‘koruño’ como arma humorística.

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El barrio de Los Rosales celebra sus fiestas, todas las fotos de la celebración

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Vaya por delante que, antes de la mecha que encendió las fiestas, los alumnos del Emilia Pardo Bazán realizaron varias actuaciones teatrales, mientras que los vecinos y su asociación leyeron la cartilla al Ayuntamiento con dos advertencias: que se aplique el estudio del transporte público y se empiece de una vez con la reforma del Camiño do Cura. Este último guante lo recogería también David Perdomo.

Fernando Carrillo, presidente vecinal de Los Rosales

Fernando Carrillo | “Espero que no vengan 60.000 personas a ver a Tinho”

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Tradicionalmente vinculado a Monte Alto, Perdomo dijo que no es habitual verle. Pero por lo que se intuye él sí se fija en los demás. “Los Rosales es el barrio donde los vecinos saben que te vas a separar antes que tú”, bromeó. “Este barrio nunca fue el más moderno, ni el más famoso, pero aquí seguimos. Lleva décadas demostrando que no hace falta hacer mucho ruido por existir, mientras otros compiten por ser Manhattan y Silicon Valley”, también señaló.

Con un discurso leído, apuntó también a los tiempos mejores que vivió el centro comercial, “si nos ponen un Mercadona ya es la hostia”, y preguntó cuántos de los presentes compran en Carrefour, al que señaló como faro.

Por otra parte, tuvo hasta casi cinco minutos para alabar el jardín de Obdulia y la altruista labor de su responsable.

Finalmente, el Perdomo más reivindicativo instó a la lucha vecinal. “Nos quieren cascar las torres de mierda, así que no voy a tener un mensaje diplomático y os insto a que vayamos todos los vecinos a tirarlas abajo”, dijo.

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