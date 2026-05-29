Inditex avanza en las obras de urbanización en el frente del nuevo edificio de Zara

Obras de urbanización que realiza Inditex en Sabón Quintana

Desde hace unas semanas, la avenida de A Ponte, en el polígono de Sabón (Arteixo), se somete a unas obras que han obligado a cerrar al tráfico parte de la calzada. El responsable de estos trabajos es la multinacional textil Inditex, que acomete la urbanización del frente del nuevo edificio que alberga las oficinas de Zara.

El Ayuntamiento arteixán ha informado que estos trabajos entrarán en una nueva fase, ya que se procederá al asfaltado de la carretera. Esta actuación comenzará este mismo viernes a las 15.00 horas. La previsión es que el domingo por la mañana este vial ya esté abierto al tráfico.

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Esta obra en el pavimento se realiza entre el viernes y el domingo porque el tráfico se reduce notablemente. Los vehículos podrán discurrir por vías alternativas en el polígono de Sabón, principalmente a través de la avenida da Diputación.

Como parte de esta actuación, Inditex ha renovado las canalizaciones y puntos de vertido de aguas pluviales que dan servicio a su instalación. Para esto fue necesario levantar parte de la calle, lo que obligó a cerrarla parcialmente al tráfico.

Estos trabajos se han realizado con el fin de acondicionar el estado actual de la red de pluviales y evitar posibles problemas futuros debido al estado de "deterioración" que presenta esta instalación, según recoge un informe técnico del Ayuntamiento en el que autorizó la ejecución de este proyecto. Además, se ha acometido la urbanización del frente de la parcela propiedad del grupo textil.

Edificio

Este proyecto sirve para complementar la construcción del nuevo inmueble que alberga las oficinas de Zara. Este comenzó a construirse en 2022 y, tras tres años de obras, fue inaugurado a finales del año pasado. Su coste asciende a un total de 280 millones de euros.

Este edificio está destinado a los equipos comerciales de Zara. Se trata de un espacio de más de 160.000 metros cuadrados, equipado con la última tecnología, según aseguró la empresa.

La compañía textil explicó el pasado verano que “este entorno facilitará la colaboración y la creatividad, fortaleciendo la propuesta de moda de la marca y apoyando de manera sostenible el crecimiento futuro del grupo”. La fachada ya es visible desde hace muchos meses y se caracteriza por contar con grandes cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso. También destaca el color blanco empleado, como ya es habitual en otros inmuebles construidos en el complejo durante los últimos años.