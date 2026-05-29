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A Coruña

La feria medieval de A Coruña celebrará su edición número treinta del 22 al 26 de julio

El plazo para comerciantes y hosteleros que quieran inscribirse estará abierto hasta el 29 de junio

Lara Fernández
Lara Fernández
29/05/2026 19:30
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Inauguración de la Feira das Marabillas de A Coruña, en 2025
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Uno de los eventos más esperados del verano coruñés ya tiene fecha. Del 22 al 26 de julio la Ciudad Vieja volverá al medievo con la celebración de la edición número 30 de la Feira das Marabillas. Como es habitual, la inauguración del mercado medieval tendrá lugar el miércoles y los puestos despedirán a los miles de visitantes atraídos por este evento el domingo. La Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja (Aceca) ha publicado la información relevante con la inscripción en su página web. El plazo para los comerciantes y hosteleros que se quieran instalar en la feria medieval está abierto desde el pasado 25 de mayo y cerrará el 29 de junio a las 20.00 horas.

La entidad comercial del barrio, que autofinancia la feria y la organiza en colaboración con el Ayuntamiento, informó también sobre los requisitos a cumplir: enviar fotografías del puesto, productos y matrícula, remitir la documentación legal, explicar la actividad, indicar los mercados medievales realizados en los últimos tres años, medidas del puesto y señalar la ubicación del mismo en años anteriores, en caso de haber participado ya en la feria. El correo para adjuntar toda la información requerida por Aceca es el siguiente: acecamarabillastrinta2026@ciudadviejacoruna.es.

Desde la organización recuerdan que cada expositor está obligado a limpiar diariamente su zona de influencia y reciclar. Está prohibida la presencia de animales en las paradas y los precios deberán estar visibles para los visitantes. El año pasado más de 100.000 personas –una cifra similar a 2024– visitaron el mercado medieval de la Ciudad Vieja. La Feira das Marabillas sirve como impulso para el comercio de proximidad de la zona durante el resto del año, “que es muy complicado”, señala el presidente de la entidad, Adolfo López. 

La Ciudad Vieja de A Coruña despide el Medievo con una gran perspectiva de futuro

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