Estos son los rituales de los estudiantes de A Coruña para afrontar el examen de sus vidas

Varios alumnos aprovechan los últimos días antes de Selectividad, en el Centro Universitario de Riazor (CUR) Patricia G. Fraga

Cuando se acercan los exámenes finales, cada estudiante saca a relucir sus rituales personalizados a la hora de hacerles frente de la mejor forma posible. Como cada año, muchos de los alumnos de segundo de Bachillerato –acostumbrados a realizar pruebas en tres evaluaciones diferentes desde el inicio de su etapa escolar– deben enfrentarse en el mes de junio a un examen diferente al resto. Una prueba que cambiará sus vidas y que, en el mayor de los casos, definirá su futuro laboral.

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Al menos así será para los 3.813 estudiantes que desde el próximo martes –y hasta el jueves– realizarán las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en seis de las facultades de la Universidad de A Coruña. Y es que, si bien es cierto que este año las fechas de Selectividad son más tempranas que las de otros años, muchos de los estudiantes llevan prácticamente un mes en el que única y exclusivamente han podido centrarse en el estudio de estos exámenes.

Durante ese tiempo, aunque cada vez son más los alumnos que optan por estudiar en casa, normalmente las salas de estudio de la ciudad se convierten en un auténtico infierno. Sobre todo para los ya universitarios que, durante el resto del curso escolar, ya hacían uso de estas instalaciones. Uno de estos edificios que más gente congrega es el Centro Universitario de Riazor (CUR), que por su céntrica ubicación se convierte en estas fechas en el epicentro de los preuniversitarios.

Diferentes futuros

De esta forma, este periodo preparatorio es totalmente diferente según el destino que contemplan los estudiantes. En este sentido, la presión puede jugar una mala pasada si las expectativas son demasiado altas. No es el caso de Diego Miranda, estudiante de Compañía de María, quien, aunque confiesa que repasa cada día varias horas, no ve su futuro dentro de una universidad. “Me la estoy preparando sin presión porque me gustaría hacer las oposiciones para entrar a la Policía y ahí solo necesito el título de Bachillerato. Aspiro a sacar un 5,5 o un 6 de media, más o menos”, explica. Eso sí, tiene un método de estudio bastante peculiar: “Compagino asignaturas según las épocas. Si estudio algo de la Guerra Civil, intento repasar las obras de los autores de esa época para intentar tener una cronología”.

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Más en serio se lo está tomando Matías Castro, del Eusebio da Guarda. Castro, que aspira a estar cerca del 10 (sobre 14) para entrar en Ingeniería de Tecnologías Industriales en Vigo, comenta que ha estado yendo a clases de refuerzo que facilitan en el propio instituto mientras acudía a la biblioteca por la tarde: “Lo que más me está costando es historia y la literatura de las lenguas, ya que lo de estudiar como tal no se me da especialmente bien. Lo que más estoy preparando es matemáticas y dibujo porque me ponderan doble”, expone el coruñés.

No obstante, algo en lo que coinciden los preuniversitarios es en el hecho de que, “con una buena planificación y organización”, todo es más sencillo. Así lo cree al menos la compañera de Matías Castro en el instituto de la plaza de Pontevedra Sofía Sánchez: “Lo primero que hice fue planificar los días que tenía disponibles para estudiar e intentar organizarme de manera que pudiese estudiarlo todo sin llegar a cansarme”, apunta. En su caso, aunque le hace falta un 7 para entrar en lo que quiere, aspira a sacar lo mismo que Castro, “ya que no me gustaría quedarme fuera o que subiese la media y no entrar”, concluye.