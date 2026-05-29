Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área

Los Satélites actuarán en la fiestas de las Flores de Cambre Quintana

Este fin de semana son muchas las parroquias que celebran las fiestas de las flores. Churrascadas, callos y folclore animan estos días A Coruña y su área metropolitana.

Fiestas de Nuestra Señora de Los Rosales

El barrio coruñés de Los Rosales, se prepara para festejar por todo lo alto sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Los Rosales. A lo largo de los días se sucederán diversas actividades lúdicas para todas las edades.

Viernes 29 de Mayo, a las 21.00 horas se dará lectura al pregón de la fiesta con Teatro Epb y David Perdomo. A las 22.00 horas comenzará el concierto de AWY y a las 00.00 horas el concierto de Alga.

Sábado 30, los más pequeños podrán disfrutar de juegos populares infantiles (de 11:00 a 13:00 h), mientras que la Zona Calaparc acogerá una batalla simulada de Láser Tag y la Escuela da Espada ofrecerá una master class de esgrima antigua, ambas actividades de 11:30 a 13:00 horas. La música tradicional llegará a las 12:00 horas con el grupo de arraigo Son D'Aquí, sirviendo de antesala para la Sesión Vermú de las 13:00 horas, que estará amenizada por Andrés Solórzano.

Nuestra Señora de Los Rosales

Por la tarde, tras una master class de Oxio Zero (16:30 a 18:00 h), la música culta tendrá su espacio a las 19:00 horas con la Banda Sinfónica Adagio Cantabile, que contará con la colaboración especial de la Banda de Betanzos. El ritmo moderno regresará a las 20:00 horas con una exhibición de Zumba y Vibrato Crew, dejando todo listo para el plato fuerte de la noche: la gran actuación del grupo Horizon a partir de las 22:00 horas.

Domingo 31, durante todo el día (de 11:00 a 18:00 h), la Asociación Empresarial Los Rosales organizará un gran mercadillo. El plano religioso y cultural tendrá su momento cumbre entre las 12:00 y las 14:00 horas con la celebración de la Solemne Procesión. El recorrido, que saldrá de la parroquia del barrio hasta el mirador para luego retornar, estará acompañado por el emblemático grupo Cantigas da Terra. Como broche de oro, a las 13:00 horas se celebrará la última Sesión Vermú de las fiestas a cargo de The Cruze.

Además de los eventos programados, el recinto festivo contará de forma permanente con atracciones infantiles (barracas, carricoches y camas elásticas). El apartado gastronómico estará cubierto por la carpa "O bo Xantar", donde se servirá pulpo, churrasco y bebidas, complementada por la Food-truck Calaparc (especializada en perritos calientes) durante el viernes y el sábado.

Festa das Flores en Arteixo

Un año más se celebrará en el municipio de Arteixo la Festa das Flores. Los asistentes a estas jornadas podrán disfrutar y deleitarse con las numerosas actividades lúdicas programadas para la ocasión.

Lunes 25 de Mayo, la fiesta dará inicio a las 19:30 h en el Auditorio CCC de Arteixo Manuel Murguía con la actuación del grupo de canto y panderetas. A las 20:30 h en la sala de exposiciones del CCC de Arteixo "Manuel Murguía tendrá lugar la inauguración de la Exposición-Taller del programa Cultiva o teu lecer.

Cartel de las Festas das flores en Arteixo

Viernes 29, durante todo el día en la Avenida do Balneario habrá una exhibición de los trabajos presentados en el 11º Concurso de Maios do Concello de Arteixo y a las 13.00 horas se hará la entrega de los premios del Concurso de Maios.

A las 19:00 horas en el Anfiteatro se celebrará el espectáculo de clown con acrobacia aérea y mucho humor titulado "Hoxe si!", a cargo de la compañía Sempre Arriba.

A las 22:30 h en el Campo da Festa dará inicio la verbena amenizada por la orquesta Kubo y la Discoteca Impacto.

Sábado 30, comienza el día con Dianas e Alboradas a cargo del grupo de gaitas Triskell. A las 13:30 h en el Pazo dos Deportes dará inicio la elebración de la tradicional Xuntaza de Maiores. A las 14:30 h en la| Praza do Balneario dará inicio la Sesión Vermú amenizada por el Dúo Crazy.

Por la tarde a las 17:00 h en el Anfiteatro tendrá lugar la actuación del grupo Cinderella Arteixo y a las en el Pazo dos Deportes dará inicio la Muestra de Bailes y Danzas. A partir de las 22:30 h, verbena nocturna a cargo de las orquestas Los Satélites y Unión y Fuerza.

Domingo 31, el broche de oro de las fiestas estará protagonizado por los actos religiosos y las alfombras florales. A las 12:15 h en la iglesia de Santiago de Arteixo se celebrará la misa solemne y confección de la alfombra floral. A continuación, se celebrará la procesión con arcos florales, acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo. A las 14:30 h en la Praza do Balneario se celebrará la sesión vermú con la música de la orquesta Acordes.

Por la tarde a las 17:30 h en el Anfiteatro se celebrará el concierto de la Banda de Música Santiago de Arteixo.

A las 18:30 h en la Praza do Balneario, actuación musical de cierre a cargo, nuevamente, de la orquesta Acordes.

Fiestas de A Cachada en Arteixo

Viernes 29 de Mayo, comienzan las fiestas en el lugar de A Cachada, en la parroquia de Monteagudo del municipio de Arteixo, con una gran sardiñada popular a 5 € y churrasco a 10 € que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas. A las 22.00 horas tendrá lugar una gran verbena con la orquesta Miramar y Pablo Balseiro.

Sábado 30, a las 10.00 horas habrá dianas y alboradas y a las 14.00 horas comenzará la sesión vermú amenizada por la charanga Os Charangos. Habrá pincho de callos.

Fiestas de A Cachada en Arteixo

Por la noche habrá verbena desde las 22.00 horas animada por el grupo Elebé 2.0 y el dúo Primera Fila.

Domingo 31, en este día la cantante Laura Ocampos amenizará la sesión vermú de las 14.00 horas. Habrá pincho de carne asada.

Fiestas de A Corveira en Culleredo

Los vecinos de A Corveira, en la parroquia de Rutis del municipio de Culleredo, festejarán sus grandes fiestas.

Viernes 29 de Mayo , a las 20.00 horas dará inicio una gran churrascada y a las 23.00 horas comenzará la verbena con la orquesta Fania Blanco Show y discomóvil DFM con Dj Zalo.

Sábado 30, comienza el día de fiesta con la sesión vermú a cargo de la orquesta Acordes a las 14.30 horas.

Fiestas de A Corveira

A las 18.00 horas los más pequeños podán disfrugar con la fiesta de la espuma y 19.30 horas habrá una exhibición de baile a cargo de Escuela de Danza Crossbody y a las 20.00 horas se celebrará un gran pancetada a la brasa y filloas. A las 21.30 horas comenzará la verbena con la orquesta Acordes y discomóvil DFM con Dj Zalo.

Domingo 31, comienzan los actos a las 9.30 horas con diana y alboradas. A las 12.00 horas comenzará la gran pulpada. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión en la capilla da Corveira. Para poner el broche final, sesión vermú a cargo del dúo Xilo e Carlos a las 14.30 horas.

Fiestas de la Virgen del Carmen y San Pedro de Perbes en Miño

Los vecinos de Perbes, en Miño, celebrarán la fiestas en honor a la Virxe do Carme y San Pedro.

Viernes 29 de Mayo, comienzan las fiestas con una gran churrascada seguida de una gran verbena con la orquesta Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza.

Sábado 30, a las 08.00 horas comenzará la alborada con gaiteiros y a las 13.30 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carme seguida de sesión vermú con la orquesta Fuego.

Fiestas Virgen del Carmen en Miño

Por la noche la citada orquesta Fuego y el Dj Sebas21 animarán la verbena.

Domingo 31, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Pedro seguida de la sesión vermú con el dúo Maracuyá.

A las 17.30 horas tendrá lugar la festa infantil y sesión de tarde con el dúo Maracuyá.

Fiesta de las Flores de Cines en Oza-Cesuras

El 30 de Mayo se celebrará en la parroquia de Cines, el municipio de Oza dos Ríos la Festa das Flores. A las 14:00 horas dará comienzo la misa solemne y a continuación tendrá lugar la comida popular en la que se podrá degustar un exquisito menú compuesto por empanada, churrasco con patatas, café y postre.

Festa das Flores de Cines

La nota musical la podrá Martín Carrión, que animará la sesión vermú y la tarde de fiesta.

El precio de la comida será de 30€/persona.

Fiesta de Callobre en Miño

El sábado 30 de Mayo tendrá lugar la celebración de la fiesta de la parroquia de Callobre, en el municipio de Miño. A las 14.30 horas se celebrará una gran churrascada popular, en el local social, con un menú compuesto por churrasco, chorizo, pan, vino, agua, postre y café, a un precio de 20€ por persona, amenizada por el dúo Veneguay.

Festa de Callobre en Miño

Habrá sorteos de regalos.

Fiesta de las Flores en Cambre

Los próximos días sábado 30 y domingo 31 de Mayo, Sigrás, en el municipio de Cambre celebrará su tradicional Festa das Flores.

Sábado 30 de Mayo, la jornada comenzará en la pista deportiva "O Souto" bajo carpa, con una emotiva Misa y Ofrenda Floral a las 12:00 horas. A continuación, actuación de la Banda de Música Sementeira y a las 14:00 horas, podrás disfrutar de una animada Sesión Vermú amenizada por el dúo Matices, y habrá deliciosos callos.

Por la tarde, a las 18:30 horas, los más pequeños de la casa podrán participar en divertidos Juegos Populares dinamizados por animadores. A partir de las 22:00, la verbena estará garantizada con las actuaciones del dúo Matices y la Disco Móvil CDC.

Festa das Flores en Cambre

Domingo 31, comienza el día de fiesta con la actuación especial del grupo de niños y niñas de Aires de Sigrás a las 13:30 horas. A las 14:00 h dará inicio la sesión vermú a cargo de Cristina Cachaldora y a las 15:00 h, Xantar Popular con una gran paella mixta popular.

Tras la comida, la fiesta continúa en la sobremesa con el ritmo de DJ Lobetti a las 17:00 horas. El broche de oro de la Festa das Flores lo pondrá la reconocida orquesta Los Satélites, a las 19:30 horas.

Raiola MeirásFest en Sada

La residencia de mayores Raiola Meirás acogerá el próximo 31 de mayo una nueva edición del Raiola MeirásFest, una jornada solidaria cuya recaudación irá destinada a la causa “Mi Princesa Rett”, vinculada a la investigación y visibilización del síndrome de Rett.

El evento se desarrollará de 11.00 a 20.30 horas y contará con actuaciones musicales y actividades durante toda la jornada, además de servicio de churrasco y bebidas para los asistentes.

Raiola Fest en Sada

Sobre el escenario participarán artistas y formaciones como A Meda, Icía Varela, Colexiata do Sar, Xacarandaina, Quinta Receita, Xavier Veiras, Fran Vázquez, Christian Maya, Virginia Cruz, Queiroa, Desligados y Jinetes del Trópico.

La iniciativa está organizada por la Comisión de Festas Meirás, junto a las asociaciones vecinales de Meirás y da Obra, y cuenta con la colaboración de numerosos comercios y entidades de la zona.