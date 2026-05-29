El sorteo de la ONCE toca en la lonja del Puerto de A Coruña

Punto de venta de la ONCE en A Coruña Quintana

‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en la Lonja del Puerto de A Coruña un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del jueves, 28 de mayo.

Susana Peréz Mariño es la vendedora de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros desde su punto de venta situado en la avenida Linares Rivas, número 11.

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‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.