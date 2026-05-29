Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El sorteo de la ONCE toca en la lonja del Puerto de A Coruña

Susana Peréz Mariño es la vendedora que repartió la suerte

Redacción
29/05/2026 12:11
Punto de venta de la ONCE en A Coruña
Punto de venta de la ONCE en A Coruña
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en la Lonja del Puerto de A Coruña un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del jueves, 28 de mayo.

Susana Peréz Mariño es la vendedora de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros desde su punto de venta situado en la avenida Linares Rivas, número 11.

El Cupón Diario de la ONCE deja 500.000 euros en A Coruña

Más información

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una de las vías del polígono de Sabón

Corte de tráfico en el polígono de Sabón
Redacción
El ideal gallego

Labañou sumará 30 nuevas plazas de aparcamiento
Redacción
Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego

Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área
Belen Cebey
Obras de urbanización que realiza Inditex en Sabón

Inditex avanza en las obras de urbanización en el frente del nuevo edificio de Zara
Iván Aguiar