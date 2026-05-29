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A Coruña

El Hospital HM Modelo reduce su huella de carbono en un 79% en los últimos cinco años

Europa Press
29/05/2026 16:35
Hospital HM Modelo de A Coruña
Hospital HM Modelo de A Coruña
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El Hospital HM Modelo ha conseguido reducir su huella de carbono un 79% en los últimos cinco años, gracias a la implantación de diferentes medidas orientadas a optimizar el consumo energético, mejorar las infraestructuras y fomentar la economía circular.

Por su parte, la Maternidad HM Belén ha llevado esta reducción hasta el 38 por ciento, mientras que la del conjunto de los centros que el Grupo HM Hospitales tiene en Galicia se sitúa en el 63 por ciento, informa.

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Una de las medidas más destacadas ha sido la instalación de sistemas de generación fotovoltaica en las cubiertas del Hospital HM Modelo y la Maternidad HM Belén, produciendo un autoabastecimiento estimado de 70.000 kWh/año.

Asimismo, en el Hospital HM Modelo se han actualizado los sistemas térmicos mediante la sustitución de calderas convencionales por soluciones de mayor eficiencia como son las calderas de condensación orientadas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y climatización. Entre otras actuaciones, se han incorporado, en todos los hospitales de A Coruña, enfriadoras de última generación.

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