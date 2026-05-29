El homenaje sobre ruedas que Feiraco realiza por el ascenso del Deportivo

Camión cisterna de Feiraco tematizado con los colores del Deportivo Cedida

Para celebrar el ascenso del Deportivo a Primera División, la empresa láctea Feiraco, con sede en Ames, ha preparado "una acción especial de apoyo al club y a su afición". En colaboración con la correduría de seguros Ucoga, ha tematizado un camión cisterna de leche con la imagen y colores del Dépor.

Esta compañía explica que este vehículo recorrerá diariamente distintos municipios de Galicia, llevando la imagen del club herculino por todo el territorio y demostrando el apoyo de la cooperativa y de sus socios y socias al conjunto blanquiazul.

La fiesta deportivista de la escuela infantil de Los Rosales, en fotos Más información

La cisterna llegará a A Coruña este sábado por la tarde y se quedará estacionada en la plaza de Portugal, muy cerca del estadio de Riazor, durante toda la jornada del domingo, acompañando al equipo y a la afición en el último partido de la Liga.

Feiraco señala que la presencia de este vehículo busca rendir "homenaje al deportivismo", reforzar el vínculo entre estas entidades, que están "estrechamente ligadas a la identidad gallega" y celebrar "una temporada histórica" en la que el club logró el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español.