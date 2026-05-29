El director coruñés con cuatro Goyas que estrena este viernes película en 160 salas de cine

Jaime Lorente, junto al coruñés Ángel de la Cruz

Este viernes, 29 de mayo, llega a 160 pantallas de cine 'La silla', el nuevo thriller de suspense psicológico dirigido por el cineasta coruñés Ángel de la Cruz, en lo que supone su quinta producción como director. 'La silla', basada en el best seller homónimo de David Jasso, está protagonizada por Jaime Lorente, acompañado por Christina Ochoa, la actriz gallega Estíbaliz Veiga y Eva Rufo, en un reparto que da vida a una historia marcada por la tensión emocional, la claustrofobia y la lucha por la supervivencia.

Con una sólida trayectoria reconocida con cuatro premios Goya -incluyendo Mejor Película de Animación por 'El bosque animado' (2001), 'El Sueño de una Noche de San Juan' (2006) y 'Arrugas' (2012), además del Goya a Mejor Guion Adaptado por esta última-, el realizador coruñés firma ahora un nuevo proyecto que se adentra en el thriller psicológico más intenso.

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Según De la Cruz “esta no es solo una historia de supervivencia física, sino de supervivencia mental. Lo realmente importante no es la silla, sino lo que ocurre dentro de la mente del protagonista”. “Para mí el cine de suspense funciona cuando el espectador no solo observa lo que ocurre, sino cuando lo vive desde dentro”, señala el director.

“En esta película queríamos llevar esa idea al límite, reduciendo el espacio y aumentando la presión emocional hasta hacerla insoportable. Se trata de un thriller que no da concesiones y que mantiene al espectador magnéticamente unido al destino del protagonista”, explica.

También para Jaime Lorente “La silla ha sido un gran reto”. “Me lo he pasado muy bien, pero también lo he pasado muy mal. Ha sido uno de los rodajes más duros una de mi vida: a nivel físico y a nivel interpretativo”, comenta.

Se trata de una producción de La Silla La Película en asociación con Ézaro Films y Emedia Canary Projects. Cuenta además con la participación de AF Films, AF Canary Islands Studios, Match Point y Crea SGR, así como con el apoyo de Canary Islands Film. La distribución en España estará a cargo de AF Pictures.

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En la película, Lorente da vida a Daniel Lonces, un joven escritor de novelas de misterio que parece tener la vida perfecta: éxito profesional, reconocimiento público, una familia que ama y una estabilidad soñada. Pero su vida da un giro inesperado cuando, durante una prueba relacionada con una de sus novelas, queda accidentalmente atrapado y atado a una silla sin posibilidad de liberarse. Lo que comienza como un incidente aislado se transforma en una situación límite que evoluciona hacia una espiral de tensión, angustia y desesperación. A medida que el tiempo avanza, Daniel deberá enfrentarse no solo a su situación física, sino también a sus propios miedos, secretos y decisiones pasadas, en una lucha desesperada por la supervivencia.