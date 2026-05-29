El argentino YSY A actuará en la Sala INN de A Coruña el 11 de septiembre 

Sala INN en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

YSY A confirma su regreso a España con una gira que tendrá parada en A Coruña el próximo 11 de septiembre en la Sala INN, en una de las fechas destacadas de su recorrido por el país. Las entradas salen a la venta este viernes 29 de mayo, a las 16h en este enlace .

El artista argentino, referente fundamental de la escena urbana hispanohablante, presentará en la ciudad su universo musical en directo dentro de una gira que también pasará por Asturias, Granada, Zaragoza y Bilbao.

YSY A se presentó en más de 17 países de tres continentes y sus colaboraciones conectan las principales escenas urbanas de habla hispana. Con una trayectoria internacional en constante expansión, más de 20 colaboraciones junto a distintos artistas de la escena global y luego de revolucionar el ecosistema digital hispano junto a Nil Ojeda con 'Latam Tour 2026', YSY A continúa ampliando el alcance de su proyecto artístico y confirma una nueva etapa internacional: una gira propia por España durante 2026.

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Mientras “Latam Tour 2026” sigue recorriendo Latinoamérica como una de las propuestas audiovisuales más ambiciosas del año –combinando viaje, cultura urbana, música y participación del público– YSY A presenta ahora una nueva etapa del proyecto enfocada exclusivamente en su faceta musical y artística, llevando su show a distintos escenarios españoles.

La gira comenzará el 18 de julio en Asturias y continuará en septiembre con fechas en Granada, A Coruña, Vigo, Zaragoza y Bilbao, consolidando el fuerte vínculo del artista con el público europeo y la creciente expansión internacional de su carrera.

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La expansión hacia España marca un nuevo capítulo para YSY A, que sigue llevando su universo creativo a nuevas audiencias y consolidando un fenómeno que combina música, entretenimiento y cultura digital a escala global.