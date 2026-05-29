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A Coruña

El argentino YSY A actuará en la Sala INN de A Coruña el 11 de septiembre 

Las entradas están a la venta a partir de este viernes 

Redacción
29/05/2026 17:01
Sala INN en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego 
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YSY A confirma su regreso a España con una gira que tendrá parada en A Coruña el próximo 11 de septiembre en la Sala INN, en una de las fechas destacadas de su recorrido por el país. Las entradas salen a la venta este viernes 29 de mayo, a las 16h en este enlace.

El artista argentino, referente fundamental de la escena urbana hispanohablante, presentará en la ciudad su universo musical en directo dentro de una gira que también pasará por Asturias, Granada, Zaragoza y Bilbao.

YSY A se presentó en más de 17 países de tres continentes y sus colaboraciones conectan las principales escenas urbanas de habla hispana. Con una trayectoria internacional en constante expansión, más de 20 colaboraciones junto a distintos artistas de la escena global y luego de revolucionar el ecosistema digital hispano junto a Nil Ojeda con 'Latam Tour 2026', YSY A continúa ampliando el alcance de su proyecto artístico y confirma una nueva etapa internacional: una gira propia por España durante 2026.

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Mientras “Latam Tour 2026” sigue recorriendo Latinoamérica como una de las propuestas audiovisuales más ambiciosas del año –combinando viaje, cultura urbana, música y participación del público– YSY A presenta ahora una nueva etapa del proyecto enfocada exclusivamente en su faceta musical y artística, llevando su show a distintos escenarios españoles.

La gira comenzará el 18 de julio en Asturias y continuará en septiembre con fechas en Granada, A Coruña, Vigo, Zaragoza y Bilbao, consolidando el fuerte vínculo del artista con el público europeo y la creciente expansión internacional de su carrera.

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La expansión hacia España marca un nuevo capítulo para YSY A, que sigue llevando su universo creativo a nuevas audiencias y consolidando un fenómeno que combina música, entretenimiento y cultura digital a escala global.

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