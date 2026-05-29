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A Coruña

¿Cuánto cobran al mes de media los coruñeses?

Oleiros es el municipio con mayor base de cotización, seguido de Santiago y el herculino

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29/05/2026 11:02
Unha alumna de FP realiza prácticas nunha empresa do sector da madeira
Una trabajadora en una empresa de madera
Arquivo El Ideal Gallego
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La base media de cotización entre los hombre gallegos es 300 euros más alta que entre las mujeres, según datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

En concreto, en diciembre de 2025 había 816.664 cotizantes del régimen general en la Comunidad, con una base media mensual de 2.182,4 euros por persona, un 4,9% más que en el mismo mes de 2024, mientras que el número de trabajadores subió un 1,7%.

Sin embargo, la base media de cotización de los hombres subía a 2.335,8 euros, mientras que la de las mujeres se quedaba en los 2.034,8 euros, 301 euros menos.

Oleiros, A Coruña, Santiago y Bergondo se mantienen como los municipios con salarios brutos más altos

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Por edades, los menores de 39 años cuentan con una base media por debajo del promedio gallego. Así, los menores de 30 años se quedan en los 1.578,1 euros, mientras que entre 30 y 34 años llegan a los 2.063,4 euros y entre 35 y 39 cobran 2.161,1 euros de media. Son los gallegos de entre 50 y 54 años los que más base de cotización alcanzan, con 2.375 euros.

Oleiros vuelve a situarse como el ayuntamiento gallego con mayor base de cotización, con 2.628,6 euros por persona, seguido de Santiago y de A Coruña, con 2.446,4 y 2.395,3 euros, respectivamente.

El IGE también publica este viernes una encuesta de población activa sobre la formación, las condiciones de trabajo y la experiencia laboral de los gallegos.

Este documento indica que en 2025, las tasas de ocupación más elevadas se registraban en los sectores de estudios de Salud y Servicios Sociales (77,5%) y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (77,2%).

Además, siete de cada diez trabajadores en Galicia tenían un puesto laboral como empleados, con superiores y sin personal a su cargo. Dato que asciende al 73,9% en el caso de las mujeres y es del 65% entre los hombres.

Esta encuesta también recoge que el 35,5% de la población ocupada en la Comunidad trabajó por lo menos un sábado al mes y el 22,5% al menos un domingo.

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