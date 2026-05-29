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A Coruña

Ariadna Requena, nueva directora Corporativa de Personas y Talento de Grupo Nortempo

Cuenta con más de 16 años de trayectoria en la empresa

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/05/2026 10:19
Ariadna Requena, nueva Directora Personas y Talento Grupo Nortempo
Ariadna Requena, nueva Directora Personas y Talento Grupo Nortempo
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Grupo Nortempo, consultoría dedicada al sector de los recursos humanos con sede en A Coruña, anuncia que ha nombrado a Ariadna Requena como nueva directora Corporativa de Personas y Talento.

La empresa explica que este nombramiento se enmarca en la apuesta por reforzar "un modelo de gestión del talento que forma parte del ADN de la compañía". Además, indica que se realiza en un momento clave de crecimiento y expansión de la compañía a nivel nacional e internacional.

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Licenciada en Psicología por la Universitat de València y con Máster en Dirección de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros (CEF), Ariadna Requena cuenta con más de 16 años de trayectoria en Grupo Nortempo. 

Su recorrido profesional, caracterizado por el crecimiento interno, el conocimiento transversal del negocio y una profunda vinculación con los equipos refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo del talento propio como palanca de evolución organizativa.

Requena inició su trayectoria en Nortempo en 2009 como consultora de staffing en la Comunidad Valenciana. A lo largo de estos años ha desempeñado funciones clave en la gestión operativa, el desarrollo de negocio, la selección especializada y la captación directa de talento. En 2022 asumió la dirección de Nortempo Selección en la zona Noreste, liderando el crecimiento y consolidación del equipo y de su propuesta de valor.

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