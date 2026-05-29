El bolardo roto en la esquina del teatro Rosalía de A Coruña D.V.

Uno de los bolardos de piedra que protegen los muros del teatro Rosalía de Castro de A Coruña ha amanecido roto este viernes. En lo que parece un accidente provocado por algún vehículo, el hito de Riego de Agua permanece tronzado a la espera de ser reparado.

No es la primera vez que uno de estos bolardos protectores sufre una incidencia de este tipo en la ciudad. La plaza de las Bárbaras es una de las zonas en las que se han producido este tipo de accidentes, donde de las piedras, que llegaron a ser seis, ya solo restan cuatro.