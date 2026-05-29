Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Aparece roto uno de los bolardos de piedra que protegen el teatro Rosalía

En la plaza de las Bárbaras también se produjeron accidentes del mismo tipo

Esther Durán
29/05/2026 15:05
El bolardo roto en la esquina del teatro Rosalía de A Coruña
El bolardo roto en la esquina del teatro Rosalía de A Coruña
D.V.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Uno de los bolardos de piedra que protegen los muros del teatro Rosalía de Castro de A Coruña ha amanecido roto este viernes. En lo que parece un accidente provocado por algún vehículo, el hito de Riego de Agua permanece tronzado a la espera de ser reparado.

No es la primera vez que uno de estos bolardos protectores sufre una incidencia de este tipo en la ciudad. La plaza de las Bárbaras es una de las zonas en las que se han producido este tipo de accidentes, donde de las piedras, que llegaron a ser seis, ya solo restan cuatro.

plaza barbaras

La plaza de las Bárbaras se someterá a una rehabilitación a fondo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, este sábado, durante la celebración del congreso del PP balear

El PP crece casi un 25 por ciento en mayo, según el barómetro del CIS
Europa Press
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado

¿Las nubes nos dejarán ver el eclipse del 12 de agosto? Un análisis de la Aemet tiene la respuesta
Redacción
Estudios Abiertos @ Mónica Arcay (3)

La labor de 55 espacios artísticos de A Coruña se mostrará en 'Estudios Abiertos'
EFE
El ideal gallego

El director coruñés con cuatro Goyas que estrena este viernes película en 160 salas de cine
Redacción