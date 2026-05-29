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A Coruña

Abanca recibe dos premios europeos

Estos galardones reconocen la labor en el negocio de productos estructurados

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/05/2026 10:35
SRP Europe Awards: de izquierda a derecha en la imagen, Carlos Traquino, team leader de Tesorería de Clientes en Abanca Portugal, y Rafael Fernández de Soria, director de Tesorería de Clientes España y Portugal de Abanca
Carlos Traquino, team leader de Tesorería de Clientes en Abanca Portugal, y Rafael Fernández de Soria, director de Tesorería de Clientes España y Portugal de Abanca
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La actividad de Abanca en el negocio de productos estructurados (instrumentos financieros que combinan un activo principal con uno o más derivados) ha sido reconocida en las últimas semanas con dos premios concedidos por la industria europea del sector, SRP Europe Awards y SP Intelligence Awards.

La entidad con sede operativa en A Coruña señala que estos dos hitos acreditan "el buen desempeño del banco" en el segmento de "productos estructurados en España y Portugal" y refuerzan "su posicionamiento como entidad de referencia en el conjunto del mercado ibérico".

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La entrega de los premios SRP Europe Awards tuvo lugar en Londres en el marco de la conferencia SRP Europe 2026, en la que representantes de las principales entidades del continente analizaron el momento de la industria. Abanca explica que ha recibido el premio en la categoría 'Best Performance Spain & Portugal'.

El otro galardón, los SP Intelligence Awards, fue entregado en Estocolmo. Por tercer año consecutivo, el banco gallego recibió el premio en la categoría 'Best Distributor, Portugal'.

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