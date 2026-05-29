A Coruña negocia cuatro rutas nacionales y dos ‘hubs’ internacionales para Alvedro

Pasajeros en la terminal de Alvedro Quintana

Alvedro volvió ayer a la normalidad tras el aluvión de vuelos que fueron operados en el aeropuerto debido al cierre provisional de Lavacolla. Y, pese a que el gran ‘oasis’ de destinos disponibles en la terminal coruñesa ha llegado a su fin, el Ayuntamiento trabaja desde hace meses para captar tanto rutas nacionales como grandes ‘hubs’ internacionales. El objetivo es licitar nuevos enlaces con carácter plurianual. O lo que es lo mismo, el Gobierno local pretende escapar de rutas anuales que no tengan tiempo de asentarse en el aeropuerto.

Tal y como explicó el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, el pasado martes en el foro ‘El futuro de Alvedro’, organizado por El Ideal Gallego, el organismo ha constatado las demandas que tiene Alvedro a nivel estatal, y, por ello, está poniendo todos sus esfuerzos en captar enlaces como “Bilbao, Sevilla, Alicante y Zaragoza”.

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Además, puntualizó, “no hay que olvidar los ‘hubs’ internacionales”: “Es de justicia dotar a Alvedro de ‘hubs’ que faciliten la conectividad con todo el mundo, como Londres y Lisboa. Pero estas son tan solo algunas de las conexiones en las que el Ayuntamiento trabaja de cara a los próximos meses. Y es que el objetivo es licitar a finales de año las nuevas rutas para Alvedro. “Estamos finalizando la estrategia de conectividad aérea y tenemos la previsión de licitar las rutas en la última mitad del año para dotar al aeropuerto de mayor conectividad a finales de este año o principios del siguiente”, añadió el gerente del Consorcio de Turismo.

Además, sobre rutas existentes –y las que más pasaje mueven en el aeropuerto–, Madrid y Barcelona, el Gobierno municipal pretende intensificar el funcionamiento de estos dos destinos. “Está en nuestra apuesta, también con nuevas aerolíneas”, reconoció Álvarez.

Contratos plurianuales

La apuesta por contratos plurianuales encuentra su respaldo en la experiencia. Por ejemplo, las rutas de Málaga y Valencia, operadas por Volotea en el aeropuerto de A Coruña hasta el pasado mes, “fueron deficitarias para la aerolínea durante los dos primeros años. Cuando instalas una ruta tarda en avanzar, pero la inversión acabó dando un retorno y siendo beneficio”.

Alvedro, comentó a su vez el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, “volverá a contar con Volotea, solo es cuestión de tiempo”. “La compañía está analizando la nueva realidad y ajustando. Es cuestión de tiempo que vuelva a Alvedro, un aeropuerto que es muy importante para la aerolínea, por lo que no será difícil reincorporarla a Alvedro”, puntualizó.

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En un año en que, según informó la alcaldesa, Inés Rey, la ciudad prevé acoger más de 150.000 congresistas en los eventos profesionales que se celebrarán hasta diciembre –la previsión es de 47 a 50 congresos–, se licitarán las nuevas rutas “en un horizonte plurianual”.

No obstante, la regidora reclamó a AENA la ampliación de la terminal; a la Xunta, que “ponga recursos para que ningún euro público sirva para generar competencia entre los tres aeropuertos gallegos”; y a las aerolíneas, “pido confianza, porque la ciudad ofrece cifras muy potentes a nivel económico, por lo que pedimos apuestas por A Coruña”. Incluso ayer, a la hora de hacer balance de los últimos 35 días de Alvedro, Rey volvió a ensalzar la capacidad de Alvedro “para absorber tráfico, rutas y aerolíneas, pero es urgente y necesario que se amplíe la terminal y que exista una periodicidad en las reuniones del comité aeroportuario de Galicia. Reitero mi ofrecimiento al presidente de la Xunta para hacer frente común con el fin de que los tres aeropuertos gallegos sean competitivos como Sá Carneiro”.

Este último, el aeródromo de Oporto, “atrae a más de cinco millones de viajeros gallegos cada ano porque no tienen en Galicia esa oferta. Queremos que no se primer un aeropuerto a otro y que se coordinen los destinos con mayor demanda para evitar duplicidades, evitar rutas repetidas que no dan respuesta a la realidad económica y turística de Galicia”, concluyó la alcaldesa.

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El Ayuntamiento, a través del Consorcio de Turismo, invierte más de dos millones de euros anuales en contratos de promoción turística con aerolíneas. Todo ello frente a los 200.000 euros “que la Xunta propuso para la captación de rutas” en los aeródromos gallegos –100.000 por ruta y con un máximo de dos por terminal–, recordó Gonzalo Castro.

Balance

Según estadísticas ofrecidas por la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, extraídas de los datos de AENA, las conexiones del aeropuerto de Santiago se llenaron más en abril en A Coruña. Y todo ello teniendo en cuenta que los datos son de ocho jornadas de operaciones en Alvedro y 22 en Santiago. Así, en abril todos los ‘nuevos’ enlaces cosecharon mayores porcentajes de ocupación en Alvedro que en Rosalía de Castro, a excepción de Sevilla.

En el caso de la ruta con Londres, la cifra en A Coruña alcanzó en abril un 89,8% de ocupación, frente al 82% en Santiago. París-Orly, por su parte, cosechó un 90,4%, por encima del 86,9% de Lavacolla. En el caso de Palma de Mallorca, el porcentaje aumenta hasta el 92,3%, en comparación con el 85,1% de su aeropuerto original.

Málaga también registró saldo superior en Alvedro, aunque con una cifra más ajustada: 91,3% frente a 91%. Así, solo Sevilla tuvo más éxito en el aeródromo de la capital, con 88,9% y 84,2% en A Coruña. El portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto, considera que “el comportamiento de Alvedro ha sido de matrícula” durante estos 35 días. Con solo cuatro desvíos dentro de las más de 700 operaciones durante este mes, “todo ha salido muy bien”.

La parte negativa, denuncian desde la plataforma de apoyo a Alvedro, tiene que ver con la infraestructura. “Las salas de embarque se llevaron la peor parte. Con la gran cantidad de vuelos simultáneos, las salas estuvieron colapsadas. También ocurrió en la zona de recogida de maletas, donde las cintas son de tamaño reducido”. Todo ello, apuntó Maroto, se resume en que las infraestructuras están “desfasadas”: “No es sostenible a largo plazo, se necesitan mejoras de manera urgente”.

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