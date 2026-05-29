Hace 25 años | Los vecinos piden al Ayuntamiento la instalación de servicios públicos en el Millenium 

La zona del Millenium, actualmente Quintana

Hace 25 años El Ideal Gallego informaba, tras varios sustos en la zona del Millennium, de la petición de los vecinos al Ayuntamiento para que quienes visitasen el monumento no tuviesen que cruzar a las rocas del paseo a hacer sus necesidades. Otro suceso destacaba en la información local de este diario hace 75 años, tras el trágico fallecimiento de un anciano en el muelle de Santa Lucía al que arrolló un ferrocarril mientras caminaba por la zona.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de mayo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los coruñeses piden que se instalen servicios públicos en el Millennium

Los coruñeses están acostumbrados a aprovechar al máximo las ventajas de un litoral repleto de rocas. Por este motivo, la mayoría no encuentra peligroso un paseo por el otro lado de la barandilla. Un día después de que una mujer se precipitase desde una altura de tres metros mientras buscaba un lugar apartado donde poder orinar, numerosas personas se tumbaron sobre las rocas para disfrutar de uno de esos días de intenso calor tan escasos en esta ciudad. Sin embargo, la cuestión de la ausencia de servicios públicos en la zona del Paseo Marítimo próxima al Millennium, donde en los últimos días dos personas se cayeron en las rocas, sí provoca las protestas de los coruñeses, que denuncian que el Ayuntamiento aún no ha instalado ningún servicio público.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de mayo de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Gutiérrez de la Concha expone su obra de nuevo en el Ayuntamiento

El acuarelista y marino Gutiérrez de la Concha volverá a exponer en el Ayuntamiento del 1 al 10 de junio. Especialista en marinas, este artista santanderino ya expuso hace algo más de un año en la misma sala de exposiciones municipal, con notable éxito de público y crítica, como suele decirse. En su programa anunciador, se recogen trozos de críticas de Madrid, Bilbao, Valladolid y La Coruña, que son otros tantos hitos de su peregrinar expositor.

Por otra parte, el paisajista Alejandro Paisa Gil expondrá acuarelas y óleos en la sala “Os Arcados”, del 31 de mayo al 14 de junio. La exposición estará abierta de 5 a 8 de la tarde. Gil, afincado en Pontevedra, es ante todo un acuarelista que alterna el paisaje gallego y el castellano.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de mayo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un hombre, muerto por el ferrocarril en el muelle de Santa Lucía

El pasado domingo, en el muelle de Santa Lucía, una máquina que realizaba maniobras causó la muerte a un anciano que transitaba por dicho lugar. Resultó ser la víctima don Benito Patiño Ponte, de ochenta y tres años, con domicilio en esta capital. Residente de la Palloza, era una persona muy conocida en la ciudad, y generalmente apreciado.

Por otra parte, Luis Garral Pérez, de tres años de edad, con domicilio en el Rellenado de San Diego, que estaba jugando con otros chicos de su edad, se cayó desde el puente metálico sito en el Rellenado de San Diego al agua del río que pasa por dicho lugar. Pese a que la profundidad es bastante, se logró salvar al muchacho, gracias a la oportuna intervención de Antonio Fernández Souza, que lo llevó a la Casa del Socorro.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de mayo de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El homenaje a Otero se salda en derrota contra el “West Ham”: 3-0

Ante escasa concurrencia, se celebró ayer el anunciado partido-homenaje al capitán del “Deportivo” Luis Otero, entre el equipo de nuestra primera sociedad deportiva y el “team” inglés “West Ham”. Al salir al campo hubo una enorme ovación a Otero, que recibió un ramo de flores. Después de dos tiempo casi fríos, terminó el equipo inglés con su victoria de tres-cero. Es de verdad de lamentar la ausencia de público, pero ello es explicable, no por ser día laborable, pues otras veces se llenó el campo, sino por la mala organización del “match”. Además sabido es que a nuestra afición no le interesan los partidos contra los equipos ingleses. Hubieran traído a cualquier equipo español no conocido de nuestro público y el campo se hallaría lleno como en otras ocasiones solemnes.