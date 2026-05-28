Concierto de La Casa Azul en la última edición Noites do Porto Javier Alborés

Noites do Porto completó este jueves la programación para su sexta edición con la confirmación del concierto de la banda británica The Horrors en Inn Club el 27 de junio. La banda británica se une asía a una programación que cuenta con la participación del cantautor argentino Coti, los colombianos Monsieur Periné, los andaluces Vera Fauna, el neozelandés Myele Manzanza o los gallegos Apolo18, Gitano de Palo, y Sudden Ray of Hope últimas incorporaciones todas a un cartel que ya tenía anunciadas las actuaciones de Lela Soto, Caamaño&Ameixeiras, Xoel López, La Tania, Barry B, Ellis D, Curtis Harding, Nadadora o María José Llergó.

The Horrors cumplirá así con su única fecha en Galicia. Una de las formaciones más respetadas del post-punk y del psych británico presentará en tierras coruñesas su último disco, ‘Night life’, con el que buscan recuperar el espíritu crudo e instintivo de sus primeros trabajos.

El festival, además, consolida este año sus actividades paralelas, como la cápsula ‘Noites nos bares’, que contará con Dj nacionales e internacionales que ofrecerán sus sesiones en Rosmon Burger, Os Tigres Rabiosos, Bristol Bar, Ummagumma, Calvario Vintage y Don Giorgio. Repetirá la cápsula Noites coa Arte, reinterpretando los carteles de cada jornada de la mano de artistas plásticos como Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco, Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st., Taccone y Guillermo Arias.

La programación completa

Así queda la programación completa de Noites do Porto en 2026: