Megadeth y el Coliseum de A Coruña: los viejos metaleros nunca mueren

Un momento del concierto de Megadeth Quintana

No se le pueden poner puertas al campo. Un claro ejemplo fue este miércoles el Coliseum, que pese a tener ubicados a buena parte de los más 6.000 asistentes a la despedida de Megadeth en asientos, estos prefirieron o bien ocupar los pasillos, o bien vivir de pie la poco más de hora y media de adrenalina a base de riffs y golpes de batería de Dave Mustaine y los suyos.

Por el día fue el calor y por la noche los cuernos al aire los que terminaron de convertir A Coruña en un auténtico infierno. Aunque en este caso de los buenos. Con puntualidad californiana, que para el caso es similar a la británica, Megadeth salía al escenario del multiusos herculino a golpe de 'Tipping point', uno de los temas de su último disco, para terminar de caldear un ambiente que ya tenía buena temperatura tras las actuaciones de Crisix y Ángelus Apátrida.

Y durante una hora y media que se hizo corta, sin apenas interrupciones, Megadeth se metió en el bolsillo a un Coliseum predispuesto desde el primer acorde. Y es que nada más empezar a sonar la música las cabezas pobladas, y las no tan pobladas, empezaron a seguir el ritmo como si de derribar una pared se tratase. Y mientras en las gradas se medían los movimientos de cabeza y rodilla, en la pista la locura derivó en pogos que se iban expandiendo por toda la curvatura del Coliseum.

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"No te vayas, Dave! Que no estás tan mayor!", el gritaban a Mustaine desde las gradas. Y es que aunque Megadeth acaba de sacar disco homónimo, el mismo que se afana en presentar allá donde se presenta, lo cierto es que tras más de 40 años sobre los escenarios, la banda lo dejará al final de esta gira.

Y pese a que el público no quiere que ese último acorde suene por última vez, lo cierto es que en algún momento lo hará. Quizá por eso cada final de canción era despedido con un estruendoso aplauso, que en el caso de 'Holy Wars... the punishment due', con la que cerró el recital, se anticipó incluso al final de la canción, entremezclándose aplausos, bajo, guitarra y la batería de Verbeuren como si fuese todo un mismo concepto.

Así, la despedida coruñesa de Megadeth se tradujo en una mezcla de temas nuevos como la mentada 'Tipping point', 'I don't care' o 'Let there be shred', con himnos de una de las llamadas 'Big Four' del thrash metal como 'Skin o' my teeth', 'Angry again', 'She wolf' o 'Symphony of destruction', penúltimo tema que precedió a una de las pocas veces que Mustaine se dirigió al público tras varios "Muchas gracias" previos, para introducir 'Holy wars' y agradecer nuevamente al público coruñés y español: "God bless Spain (Dios bendiga España)".

Y así, con poco más de 90 minutos de música sin pretensiones, sin montajes extravagantes, solo guitarras, bajo y una batería milimétrica, se despidió Megadeth del público gallego, aquel al que ya conquistó hace tres lustros con Slayer, otra de las 'Big four', y que ha sido la penúltima parada en España de esta gira de adiós a los escenarios.