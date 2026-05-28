Más que construir casas: A-cero vuelve a A Coruña para unir arquitectura y agenda cultural

Lucía Caneda, al frente del estudio de arquitectura A-cero Quintana

La calle Nicaragua de A Coruña tiene nuevos vecinos, unos que saben qué hacer para poner la mejor fachada en la calle. El estudio de arquitectura A-cero, liderado por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, inauguró este jueves su delegación herculina con una fiesta que llega treinta años después de ‘emigrar’ y con Lucía Caneda al frente.

“Volvemos a A Coruña porque es el lugar donde tiene sentido crecer ahora. Galicia vive un momento creativo y económico muy estimulante: hay talento, sensibilidad y criterio estético. La ciudad está en un punto de apertura, de ambición y de diálogo con el mundo. Y yo estoy en un momento profesional y vital que me permite liderar este proyecto con una mirada amplia, contemporánea y profundamente gallega”, explica Lucía Caneda.

Ella será quien se ponga al frente, pero Joaquín Torres y Rafael Llamazares, “el alma de A-Cero”, estarán presentes en cada decisión. “Su visión estará”, explica Caneda, ”ellos continúan liderando el estudio a nivel nacional e internacional”.

El papel de Lucía Caneda pasará por dirigir la delegación en Galicia desde A Coruña, desarrollar proyectos, activar alianzas y convertir el estudio en un espacio cultural vivo. “Pero es un trabajo de equipo: ellos aportan la trayectoria y la visión arquitectónica; yo aporto el conocimiento del territorio, la dirección del estudio y la capacidad de generar comunidad y proyectos desde aquí”, cuenta.

El estudio en sí mismo es otro de los proyectos: se trata de un espacio contemporáneo, limpio y muy A‑cero, con líneas puras, luz natural, materiales nobles y una atmósfera que invita a pensar, conversar y crear. “No es un ‘showroom’ tradicional. Es un espacio vivo, flexible, pensado para acoger arquitectura, arte, diseño y encuentros culturales. Representa la esencia de A‑cero, pero también la identidad gallega: sobriedad, elegancia y una relación muy honesta con la materia”, define orgullosa Lucía Caneda.

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De hecho, una de las máximas que se marcan es que quien entre en la delegación “sienta que está en un lugar donde pasan cosa”.

Arte y arquitectura parecen más unidos que nunca en A-cero, donde trabajan la ingeniería “como una forma de arte que organiza la vida, la luz y el espacio. Por eso en A‑cero Coruña queremos que convivan proyectos, exposiciones, piezas de diseño, fotografía. La arquitectura se enriquece cuando se rodea de otras disciplinas”, asegura Caneda.

En cuanto a los próximo proyectos que llenarán la agenda del estudio coruñés, su objetivo es doble: “Desarrollar obras arquitectónicas en Galicia y, al mismo tiempo, activar un programa cultural estable. En lo arquitectónico, estamos trabajando ya en vivienda unifamiliar, rehabilitación contemporánea y proyectos de interiorismo. En lo cultural, queremos programar encuentros cada dos meses: conversaciones, presentaciones, colaboraciones con marcas y creadores gallegos. A‑cero Coruña nace para aportar arquitectura, pero también para aportar movimiento”, explica la responsable de la delegación. “Creo que la ciudad está en un momento de oportunidad. Y A‑cero Coruña quiere formar parte de ese impulso”, concluye Lucía Caneda.