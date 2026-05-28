Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más que construir casas: A-cero vuelve a A Coruña para unir arquitectura y agenda cultural

La calle Nicaragua acoge las nuevas instalaciones de la empresa, que regresa a A Coruña treinta años después con Lucía Caneda al frente y con la visión de Joaquín Torres y Rafael Llamazares como guía

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/05/2026 23:00
Lucía Canedo, estudio de arquitectura A-Cero
Lucía Caneda, al frente del estudio de arquitectura A-cero
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La calle Nicaragua de A Coruña tiene nuevos vecinos, unos que saben qué hacer para poner la mejor fachada en la calle. El estudio de arquitectura A-cero, liderado por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, inauguró este jueves su delegación herculina con una fiesta que llega treinta años después de ‘emigrar’ y con Lucía Caneda al frente. 

“Volvemos a A Coruña porque es el lugar donde tiene sentido crecer ahora. Galicia vive un momento creativo y económico muy estimulante: hay talento, sensibilidad y criterio estético. La ciudad está en un punto de apertura, de ambición y de diálogo con el mundo. Y yo estoy en un momento profesional y vital que me permite liderar este proyecto con una mirada amplia, contemporánea y profundamente gallega”, explica Lucía Caneda. 

Ella será quien se ponga al frente, pero Joaquín Torres y Rafael Llamazares, “el alma de A-Cero”, estarán presentes en cada decisión. “Su visión estará”, explica Caneda, ”ellos continúan liderando el estudio a nivel nacional e internacional”. 

El papel de Lucía Caneda pasará por dirigir la delegación en Galicia desde A Coruña, desarrollar proyectos, activar alianzas y convertir el estudio en un espacio cultural vivo. “Pero es un trabajo de equipo: ellos aportan la trayectoria y la visión arquitectónica; yo aporto el conocimiento del territorio, la dirección del estudio y la capacidad de generar comunidad y proyectos desde aquí”, cuenta. 

El estudio en sí mismo es otro de los proyectos: se trata de un espacio contemporáneo, limpio y muy A‑cero, con líneas puras, luz natural, materiales nobles y una atmósfera que invita a pensar, conversar y crear. “No es un ‘showroom’ tradicional. Es un espacio vivo, flexible, pensado para acoger arquitectura, arte, diseño y encuentros culturales. Representa la esencia de A‑cero, pero también la identidad gallega: sobriedad, elegancia y una relación muy honesta con la materia”, define orgullosa Lucía Caneda. 

El nuevo espacio del estudio A-cero

El estudio de arquitectura A-cero inaugura una nueva delegación en A Coruña

Más información

De hecho, una de las máximas que se marcan es que quien entre en la delegación “sienta que está en un lugar donde pasan cosa”. 

Arte y arquitectura parecen más unidos que nunca en A-cero, donde trabajan la ingeniería “como una forma de arte que organiza la vida, la luz y el espacio. Por eso en A‑cero Coruña queremos que convivan proyectos, exposiciones, piezas de diseño, fotografía. La arquitectura se enriquece cuando se rodea de otras disciplinas”, asegura Caneda. 

En cuanto a los próximo proyectos que llenarán la agenda del estudio coruñés, su objetivo es doble: “Desarrollar obras arquitectónicas en Galicia y, al mismo tiempo, activar un programa cultural estable. En lo arquitectónico, estamos trabajando ya en vivienda unifamiliar, rehabilitación contemporánea y proyectos de interiorismo. En lo cultural, queremos programar encuentros cada dos meses: conversaciones, presentaciones, colaboraciones con marcas y creadores gallegos. A‑cero Coruña nace para aportar arquitectura, pero también para aportar movimiento”, explica la responsable de la delegación. “Creo que la ciudad está en un momento de oportunidad. Y A‑cero Coruña quiere formar parte de ese impulso”, concluye Lucía Caneda. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Millenium @ Quintana

Hace 25 años | Los vecinos piden al Ayuntamiento la instalación de servicios públicos en el Millenium
Redacción
Una joven consulta unos apuntes

La cifra de ‘ninis’ en la UE mejora desde 2015 pero el objetivo de 2030 sigue lejos
Agencias
Una viajera en el aeropuerto madrileño de Barajas

Un total de 8.344 extranjeros en Galicia consiguieron la nacionalidad en 2025, la mayor cifra desde que hay registros
EP
Lucía Canedo, estudio de arquitectura A-Cero

Más que construir casas: A-cero vuelve a A Coruña para unir arquitectura y agenda cultural
Noela Rey Méndez