Más que construir casas: A-cero vuelve a A Coruña para unir arquitectura y agenda cultural
La calle Nicaragua acoge las nuevas instalaciones de la empresa, que regresa a A Coruña treinta años después con Lucía Caneda al frente y con la visión de Joaquín Torres y Rafael Llamazares como guía
La calle Nicaragua de A Coruña tiene nuevos vecinos, unos que saben qué hacer para poner la mejor fachada en la calle. El estudio de arquitectura A-cero, liderado por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, inauguró este jueves su delegación herculina con una fiesta que llega treinta años después de ‘emigrar’ y con Lucía Caneda al frente.
“Volvemos a A Coruña porque es el lugar donde tiene sentido crecer ahora. Galicia vive un momento creativo y económico muy estimulante: hay talento, sensibilidad y criterio estético. La ciudad está en un punto de apertura, de ambición y de diálogo con el mundo. Y yo estoy en un momento profesional y vital que me permite liderar este proyecto con una mirada amplia, contemporánea y profundamente gallega”, explica Lucía Caneda.
Ella será quien se ponga al frente, pero Joaquín Torres y Rafael Llamazares, “el alma de A-Cero”, estarán presentes en cada decisión. “Su visión estará”, explica Caneda, ”ellos continúan liderando el estudio a nivel nacional e internacional”.
El papel de Lucía Caneda pasará por dirigir la delegación en Galicia desde A Coruña, desarrollar proyectos, activar alianzas y convertir el estudio en un espacio cultural vivo. “Pero es un trabajo de equipo: ellos aportan la trayectoria y la visión arquitectónica; yo aporto el conocimiento del territorio, la dirección del estudio y la capacidad de generar comunidad y proyectos desde aquí”, cuenta.
El estudio en sí mismo es otro de los proyectos: se trata de un espacio contemporáneo, limpio y muy A‑cero, con líneas puras, luz natural, materiales nobles y una atmósfera que invita a pensar, conversar y crear. “No es un ‘showroom’ tradicional. Es un espacio vivo, flexible, pensado para acoger arquitectura, arte, diseño y encuentros culturales. Representa la esencia de A‑cero, pero también la identidad gallega: sobriedad, elegancia y una relación muy honesta con la materia”, define orgullosa Lucía Caneda.
De hecho, una de las máximas que se marcan es que quien entre en la delegación “sienta que está en un lugar donde pasan cosa”.
Arte y arquitectura parecen más unidos que nunca en A-cero, donde trabajan la ingeniería “como una forma de arte que organiza la vida, la luz y el espacio. Por eso en A‑cero Coruña queremos que convivan proyectos, exposiciones, piezas de diseño, fotografía. La arquitectura se enriquece cuando se rodea de otras disciplinas”, asegura Caneda.
En cuanto a los próximo proyectos que llenarán la agenda del estudio coruñés, su objetivo es doble: “Desarrollar obras arquitectónicas en Galicia y, al mismo tiempo, activar un programa cultural estable. En lo arquitectónico, estamos trabajando ya en vivienda unifamiliar, rehabilitación contemporánea y proyectos de interiorismo. En lo cultural, queremos programar encuentros cada dos meses: conversaciones, presentaciones, colaboraciones con marcas y creadores gallegos. A‑cero Coruña nace para aportar arquitectura, pero también para aportar movimiento”, explica la responsable de la delegación. “Creo que la ciudad está en un momento de oportunidad. Y A‑cero Coruña quiere formar parte de ese impulso”, concluye Lucía Caneda.