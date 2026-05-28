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A Coruña

Más de 100 urólogos se citan en A Coruña para tratar avances tecnológicos y terapéuticos

Efe
28/05/2026 11:07
La cirugía robótica mejora la recuperación de pacientes de urología
EC
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Más de 100 urólogos se citan en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con motivo del 35º Congreso Anual de la Sociedad Gallega de Urología, en el que abordarán los últimos avances tecnológicos y terapéuticos para los urólogos en formación, así como para los tratamientos aplicados a las distintas patologías urológicas.

En el congreso, organizado por el doctor Venancio Chantada, jefe de servicio del Chuac y actual presidente de la Sociedad Gallega, se llevará a cabo una puesta al día y actualización de los temas diagnósticos y terapéuticos más importantes de la especialidad, con la presentación de comunicaciones, ponencias y vídeos quirúrgicos sobre los avances más destacados del último año.

Expertos nacionales abordarán en diferentes mesas redondas los últimos avances tecnológicos y terapéuticos para los urólogos en formación, así como para los tratamientos aplicados a las distintas patologías urológicas.

Un tema de especial interés es la actualización de los procedimientos en andrología, donde se expondrán los resultados de las técnicas quirúrgicas, especialmente la implantación de prótesis de pene en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), lo que supone un ingreso inferior a 24 horas, en un modelo prácticamente ambulatorio tras la intervención.

También se analizarán las soluciones que pueden aplicarse a los pacientes sometidos a cirugía radical por cáncer de próstata para minimizar la aparición de disfunción eréctil posterior y poder recuperar esta función cuanto antes, así como la actualización de los tratamientos más innovadores para el cáncer de próstata o la cirugía robótica.

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