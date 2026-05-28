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Pajarera Eusebio da Guarda
A Coruña

Los gorriones de la plaza de Pontevedra ya tienen donde comer

Alumnos del IES Eusebio da Guarda se han encargado de crear un comedero para pájaros

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/05/2026 13:01

Paseantes y vecinos de la plaza de Pontevedra se han encontrado en los últimos días con una artística pajarera instalada frente al IES Eusebio da Guarda. El lugar no es casualidad, ya que han sido precisamente los alumnos de este instituto los que han dado forma a este comedero de pájaros, que tiene un formato bastante distinto de las tradicionales pajareras.

Según la directora del centro educativo, Isabel Ruso, se trata de un trabajo realizado por el alumnado de Biología del centro, de la mano de su profesor, Manolo Varela. 

El objetivo de este comedero de pájaros es que pueda ser utilizado para alimentarse por los gorriones que de la ciudad de A Coruña. Para ello, se coloca delante del instituto en horario lectivo, es decir, de lunes a viernes y mientras los jóvenes alumnos están en clase. Dejarlo más allá de este horario podría poner en peligro su integridad, por eso prefieren retirarlo una vez acaban las clases. 

Los gorriones de A Coruña van a menos

Más información

 Santi Vázquez, vicepresidente de Hábitat, avisó hace un año en El Ideal Gallego de que, aunque no haya datos concretos de animales o nidos, porque no hay medios para dedicarse a hacer un censo, "la tendencia a nivel europeo es que los gorriones han disminuido entre un 40 y un 50%". En algunas zonas, la caída es cercana al 80%.

Las razones de este declive en el número de gorriones son diversas y una de ellas "es la propia dieta", explica Vázquez, que alude a la comida que 'roban' de lugares como las terrazas de hostelería de la ciudad. A este respecto, la caseta para pájaros pretende ayudar a que esta especie pueda alimentarse mejor y así mantener su vida silvestre en A Coruña. Algo así como si los gorriones herculinos tuviesen su propio 'takeaway'.

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