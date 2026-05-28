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A Coruña

Los asturianos Marlon se incorporan al cartel del Recorda Fest 

Redacción
28/05/2026 19:29
Imagen promocional de Marlon
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El Recorda Fest sigue creciendo y suma un nuevo nombre reconocido de la industria musical española actual: Marlon. La banda de pop-rock se suma a los ya confirmados Beret, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

El festival regresará al muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre con una programación con grandes nombres del panorama nacional y las entradas y abonos a la venta en la web recordafest.es.

Cali y El Dandee, en una imagen promocional

El Recorda Fest suma reguetón a su cartel con Cali y El Dandee

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Marlon promete para su cita en A Coruña un show lleno de amor, buen rollo y rock, con temas para que el público cante a pleno pulmón. El grupo asturiano se caracteriza por una puesta en escena llena de fuerza y energía.

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