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A Coruña

Las fundaciones María José Jove e Iberdrola ponen en marcha en A Coruña un programa para combatir el aislamiento juvenil

Redacción
28/05/2026 13:53
Invictus
Este nuevo programa nace como continuidad natural de las iniciativas Norte y Pares
Cedida
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Las fundaciones María José Jove e Iberdrola, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña a través de la Fundación Emalcsa, ponen en marcha Invictus, un programa dirigido a jóvenes con problemas de salud mental cuyo principal objetivo es crear redes de apoyo a través de actividades de ocio que contribuyan a mitigar su aislamiento social y favorecer su recuperación.

Este nuevo programa nace como continuidad natural de las iniciativas Norte y Pares -desarrolladas también por la Fundación María José Jove en alianza con el Ayuntamiento coruñés y la Asociación Participa para la Inclusión Social-, y que están dirigidas igualmente a jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Todas las personas participantes son derivadas desde los servicios de salud mental, servicios sociales municipales y departamentos de orientación escolar.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó el programa en el Espazo Municipal O Remanso, acompañada por la concejala de Bienestar Social e Igualdad; la presidenta de la Fundación María José Jove (FMJJ), Felipa Jove; y la directora de Acción Social de la Fundación Iberdrola, Teresa Rodríguez de Tembleque y de Francisco Silva, Delegado de Iberdrola en Galicia.

Durante la visita, Inés Rey destacó que “el Gobierno municipal tiene como principio fundamental no dejar a nadie atrás” y subrayó que “este tipo de iniciativas marcan la diferencia y mejoran la vida de muchas personas, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes no la tuvieron”.

Por su parte, Felipa Jove señaló: “Con este nuevo programa queremos subrayar la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan sentirse parte de algo, crear vínculos y recuperar la confianza en sí mismos y en los demás”.

En la misma línea, Teresa Rodríguez de Tembleque, directora de Acción Social de la Fundación Iberdrola, explicó: “Desde la Fundación Iberdrola España estamos convencidos del poder de los programas de Acción Social como herramientas de apoyo para fomentar la inclusión social y mejorar la calidad de vida en la infancia y la juventud en situaciones de vulnerabilidad. Reafirmamos nuestro compromiso con el impulso de proyectos que generen oportunidades reales de desarrollo personal y social en los territorios en los que estamos presentes”.

Invictus propone una metodología innovadora basada en el trabajo grupal y la participación comunitaria. Frente a modelos centrados de manera exclusiva en la atención individual, el programa apuesta por un enfoque participativo en el que los propios jóvenes eligen semanalmente actividades sociales, culturales, deportivas y comunitarias en su entorno más cercano.

La iniciativa incorpora además un importante componente de voluntariedad e implicación personal, considerado fundamental para favorecer la motivación, la participación activa y la adherencia de los jóvenes a este programa.

La intervención se articula mediante “Planes”. Se trata de sesiones guiadas y progresivamente autogestionadas por los propios participantes. En concreto, están pensadas para fortalecer sus habilidades de relación interpersonal, promover vínculos positivos entre iguales y mejorar su ajuste social y emocional. Estas actividades se desarrollarán de forma continuada a lo largo del año en distintos espacios comunitarios y recursos municipales normalizados.

Un programa para jóvenes en situación de aislamiento social

Invictus está dirigido a jóvenes de entre 14 y 20 años con dificultades de participación social que afectan a su bienestar y funcionamiento cotidiano. Entre los perfiles atendidos se encuentran jóvenes con absentismo escolar, aislamiento en el hogar, escasas relaciones personales fuera del entorno digital o ausencia de actividades de ocio saludable y grupos de referencia.

Los casos son detectados principalmente a través del trabajo llevado a cabo por profesionales en orientación educativa, sanitaria, psicología, psiquiatría, educación social y familias, siendo las unidades de salud mental una de las principales vías de derivación.

Desarrollo del programa Invictus en 2026

Inicia su andadura en A Coruña mediante la programación de dos ciclos de actividades: de abril a julio y de septiembre a noviembre, con 12 planes por ciclo y tres actividades adicionales. El programa ofrece 60 plazas y está previsto que se lleve a cabo también en la ciudad de Pontevedra a partir del mes de septiembre.

Entre las actividades previstas se incluyen visitas culturales, talleres creativos, actividades deportivas inclusivas como rugby y escalada, así como sesiones de cine social, rutas urbanas de orientación, propuestas de voluntariado ambiental y excursiones.

La programación contempla además actividades físicas saludables, rutas urbanas y en bicicleta, visitas a museos y bibliotecas, colaboraciones con ONG locales y participación en la agenda cultural y deportiva de la ciudad.

Invictus cuenta con un equipo técnico multidisciplinar integrado por profesionales de la psicología clínica, la sociología, la psicopedagogía, la educación social y la docencia universitaria especializada en educación inclusiva y participación comunitaria.

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