Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Revolución de los Graneles celebra su séptimo aniversario sorteando el peso de un cliente en productos de limpeza

El objetivo es concienciar sobre el abuso plástico que llevamos a cabo como sociedad

Redacción
28/05/2026 10:02
patricia la revolucion de los graneles
Tienda de La Revolución de Los Graneles
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace siete años, los habitantes de Coruña tuvieron la oportunidad de reutilizar y rellenar sus envases de productos de limpieza gracias a la apertura de La Revolución de Los Graneles. La tienda ofreció, y ofrece, que los clientes reutilicen los envases de plástico para rellenarlos con detergente y suavizante de friegasuelos o friegaplatos.

Para celebrar el aniversario, que tendrá lugar el 17 de junio, la tienda sorteará el peso del ganador en un lote de productos de limpieza entre los clientes que acudan a realizar su compra sin plástico. 

La reutilización de envases, que supera en ventajas al embalaje tradicional sin añadir dificultades, no se trata solo de un asunto formal, sino que va más allá, porque los productos son biodegradables y no contienen aditivos innecesarios. 

La Revolución de Los Graneles también ofrece cosméticos e higiene con ingredientes de base natural, dejando fuera ingredientes como sulfatos, parafinas, siliconas oparabenos.

Durante este tiempo, la tienda se convirtió en un punto de referencia en la provincia para quienes buscan ingredientes sostenibles y también para quienes no basan sus decisiones de consumo en este aspecto, dado que una de sus máximas es ofrecer productos sostenibles a precios competitivos (si no directamente más baratos que sus equivalentes contaminantes). 

En palabras de su propietario, Dani Rocha, "el problema del abuso del plástico es que no solo lo pagaremos, que ya lo hacemos, sino que es una herencia para quienes vengan después. La venta a granel siempre funcionó hasta que nos convencieron de que este exceso de plástico era mejor. Ya sabemos que no lo es, pero necesitamos herramientas para cambiarlo. Por eso nació La Revolución de Los Graneles, para ofrecer una forma necesaria de consumo". 

El plástico es una de las mayores amenazas para el medio ambiente y la salud. Millones de toneladas de contaminación al año que nos llevan a tener en 2050 más microplásticos que peces hay en el mar. Varios estudios indican que los nanoplásticos(inferiores a una micra) son una amenaza para la salud. Hay evidencia de plástico en el cerebro, los pulmones, la leche materna, el semen o en todas las muestras de orina de niños españoles.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

David Sánchez Castejón

Máxima expectación ante la Audiencia de Badajoz por el juicio a David Sánchez y Gallardo
EFE
patricia la revolucion de los graneles

La Revolución de los Graneles celebra su séptimo aniversario sorteando el peso de un cliente en productos de limpeza
Redacción
Un camión circulando por Alfonso Molina

El área de Movilidad publica las limitaciones para la circulación del transporte de mercancías peligrosas
Redacción
Ángela Vela posa con su perro delante de la clínica Avela Nutrición Veterinaria

Por qué los perros y gatos no deben comer pienso: "No es una opción para toda la vida"
Lucía Crujeiras