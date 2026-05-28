La Revolución de los Graneles celebra su séptimo aniversario sorteando el peso de un cliente en productos de limpeza

Tienda de La Revolución de Los Graneles EC

Hace siete años, los habitantes de Coruña tuvieron la oportunidad de reutilizar y rellenar sus envases de productos de limpieza gracias a la apertura de La Revolución de Los Graneles. La tienda ofreció, y ofrece, que los clientes reutilicen los envases de plástico para rellenarlos con detergente y suavizante de friegasuelos o friegaplatos.

Para celebrar el aniversario, que tendrá lugar el 17 de junio, la tienda sorteará el peso del ganador en un lote de productos de limpieza entre los clientes que acudan a realizar su compra sin plástico.

La reutilización de envases, que supera en ventajas al embalaje tradicional sin añadir dificultades, no se trata solo de un asunto formal, sino que va más allá, porque los productos son biodegradables y no contienen aditivos innecesarios.

La Revolución de Los Graneles también ofrece cosméticos e higiene con ingredientes de base natural, dejando fuera ingredientes como sulfatos, parafinas, siliconas oparabenos.

Durante este tiempo, la tienda se convirtió en un punto de referencia en la provincia para quienes buscan ingredientes sostenibles y también para quienes no basan sus decisiones de consumo en este aspecto, dado que una de sus máximas es ofrecer productos sostenibles a precios competitivos (si no directamente más baratos que sus equivalentes contaminantes).

En palabras de su propietario, Dani Rocha, "el problema del abuso del plástico es que no solo lo pagaremos, que ya lo hacemos, sino que es una herencia para quienes vengan después. La venta a granel siempre funcionó hasta que nos convencieron de que este exceso de plástico era mejor. Ya sabemos que no lo es, pero necesitamos herramientas para cambiarlo. Por eso nació La Revolución de Los Graneles, para ofrecer una forma necesaria de consumo".

El plástico es una de las mayores amenazas para el medio ambiente y la salud. Millones de toneladas de contaminación al año que nos llevan a tener en 2050 más microplásticos que peces hay en el mar. Varios estudios indican que los nanoplásticos(inferiores a una micra) son una amenaza para la salud. Hay evidencia de plástico en el cerebro, los pulmones, la leche materna, el semen o en todas las muestras de orina de niños españoles.