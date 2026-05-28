La histórica discoteca Pirámide de A Coruña se convertirá en un Gadis

La discoteca Pirámide, en Juan Flórez, con Gadis al fonso Quintana

La batalla de los supermercados que de un tiempo a esta parte fagocita los grandes templos de la moda y el ocio en Juan Flórez se ha cobrado una nueva víctima: la histórica discoteca Pirámide. Cerrada por el Ayuntamiento de A Coruña en 2023, y con una batalla por su reapertura que había llegado al Tribubal Supremo, la propiedad abandona la lucha tras cerrar el acuerdo con Gadisa. Es decir, la discoteca en la que varias generaciones dieron sus bailaron, bebieron y se besaron por primera vez pasará a ser un súper.

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Abierta en 1980, Pirámide ha sido referente de la tarde, parada para la última copa, pionero del ambiente y también escenario de varios conciertos memorables. También se llevarán sus paredes los secretos de los desfases coruñeses de muchos famosos, quienes antes de los teléfonos inteligentes encontraron allí su refugio. La propiedad de la discoteca cree que además de una noticia triste para la ciudad, también es un termómetro del modelo de ciudad hacia el que camina A Coruña. “El templo nocturno por antonomasia en la ciudad ha sucumbido a la presión de las grandes superficies, los supermercados son los nuevos templos del ocio”, lamenta. “Es una pena para la ciudad, porque ya solo nos quedan The Clab y Pelícano; no hubo una despedida y estamos con un disgusto tremendo, porque hablamos de una forma de vida”. Añade.

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Curiosamente, hace tres semanas la propiedad había solicitado nuevamente la reapertura de Pirámide, donde no habrá siquiera un último baile, más allá del hilo musical del futuro espacio. De esta forma, el Gadis de calle Costa Rica, con presencia también en Sinfónica de Galicia y la propia Juan Flórez, se convertirá en uno de los espacios más grandes de la ciudad. Después de que Día anunciase su llegada al primer Zara de la historia, y de que Lidl esté gestionando la adquisición del bajo de Cortefiel, Gadis se suma a toda una carrera estratégica en una de las grandes arterias comerciales de A Coruña.