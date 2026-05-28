La Asociación contra el Cáncer impulsa actividades en A Coruña para prevenir el consumo de tabaco en jóvenes

Impulsará varias iniciativas en la provincia, con la declaración de nuevos Espacios Sin Humo EC

La Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de A Coruña impulsará actividades para prevenir el consumo de tabaco en jóvenes y promover entornos libres de humo.

En un comunicado, recuerda que fumar "sigue siendo la principal causa de muerte prevenible" y subraya que "está relacionado con uno de cada tres casos de cáncer".

Por ello, impulsará varias iniciativas en la provincia, con la declaración de nuevos Espacios Sin Humo, mesas informativas y acciones de sensibilización en centros sanitarios, educativos y universitarios.

Lo hará con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 7 millones de personas fallecen cada año por su consumo, y más de 1,6 millones por la exposición al humo de segunda mano.

En España, más de 50.000 personas pierden la vida cada año por causas relacionadas con el tabaco. "A esta realidad se suma una preocupación creciente en la población joven, donde el uso de nuevos dispositivos como los cigarrillos electrónicos o vapeadores sigue en aumento: el 22,8% de los adolescentes entre 14 y 18 años los consume y el 44,3% los ha probado alguna vez".

"Además, el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años y se perpetúan debido a la dependencia a la nicotina, añade Según estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la provincia de A Coruña fuman a diario 171.515 personas, de las que 10.553 son jóvenes de entre 15 y 24 años. "A esa cifra hay que sumar 22.372 fumadores ocasionales, de los que más del 15% tienen entre 15 y 24 años", apostilla la entidad.