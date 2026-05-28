Inés Rey, María Jesús Lorenzana, Irene Souto y María Isabel Torres son las protagonistas del nuevo A Word de Reclam: 'Liderazgo'

Las participantes en la mesa redonda sobre 'Liderazgo' Dani Patiño

Las puertas de Reclam, en la Rúa Durán Loriga 2, se abrieron de nuevo este jueves a las 19.00 horas para una nueva “conversación que teníamos pendiente”. Bajo el paraguas de 'Liderazgo', la agencia coruñesa reunió a la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, a la directora comercial del puerto coruñés, Irene Souto, a la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana y a la EMEA SIOP Business Partner de Resonac, María Isabel Torres.

Las cuatro participaron en una mesa redonda, moderada por la directora creativa ejecutiva de Reclam, Lis M. Torrón, donde hablaron de esas decisiones complejas, esa responsabilidad que se asume y ese crecimiento que se ambiciona marcando las pautas como líderes en su sector. Generar confianza poniendo a las personas en el centro y hacerlo todo bajo el escrutinio público o el de tu organización es solo parte de su puesto como líderes, pero, ¿y todo esto, cómo se hace?

Las ponentes

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña desde 2019, lidera el gobierno municipal tras encabezar la candidatura socialista. Licenciada en Derecho y con trayectoria vinculada al servicio público, ejerce como máxima responsable del Ayuntamiento coruñés desde hace 7 años.

Irene Souto es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y licenciada en Derecho, además de especialista en administración marítima y gestión portuaria, con más de 20 años de experiencia y formación ejecutiva. Actualmente dirige el Departamento de Desarrollo portuario, de Negocio y Comercial de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

María Jesús Lorenzana es licenciada en Derecho por la Universidade da Coruña y letrada por oposición desde 2007 en la Xunta de Galicia. Tras una amplia trayectoria en la administración pública, Lorenzana asumió el liderazgo de la Consellería de Economía, Industria e Innovación en el año 2020.

María Isabel Torres es ingeniera industrial con una especialización en energía y actualmente lidera la planificación de ventas, inventario y operaciones de Resonac alineando esta parte estratégica de la empresa con los objetivos financieros y dando visibilidad a y perspectiva estratégica para la toma de decisiones a nivel regional y global.

El evento contará con Lis M. Torrón como moderadora. La directora creativa ejecutiva de la agencia Reclam es, además, la creadora de este ciclo de ponencias que nació con el objetivo de ofrecer a la ciudad un punto de encuentro para profesionales del sector en el que poder crear sinergias reales y de valor pero, sobre todo, tener esas conversaciones pendientes que la industria de la publicidad y la comunicación necesitaba.

Sobre el A Word

El evento, que se celebra de forma trimestral en la agencia coruñesa es completamente gratuito para los asistentes y la participación de todos los ponentes es siempre altruista. A Word basa su funcionamiento en el interés de todos los profesionales que quieren colaborar en él, de compartir aprendizajes, crear vínculos de valor en el sector y apoyar la formación.

Esta será la décimo cuarta edición del A Word, que crea una conversación diferente en cada ocasión en torno a una temática determinada. Otros temas que se han tratado anteriormente han sido la descentralización de la carrera profesional, la sostenibilidad o el neuromarketing. Además, como novedad de esta edición, el A Word cuenta con el patrocinio y apoyo de cervezas Lupia, de la Corporación Hijos de Rivera.