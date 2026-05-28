Hondo pesar por el fallecimiento de la fotógrafa Marta Capote

Marta Capote, en una imagen publicada en El Ideal Gallego en 2002, Pedro Puig

La fotógrafa Marta Capote (Madrid, 1970) falleció en A Coruña el pasado 9 de mayo, dejando un hondo pesar en su familia, sus amigos y los profesionales que compartían con ella su afición y su pasión.

Comenzó a trabajar como fotoperiodista en el diario 'Europa Sur', de Algeciras. En los años noventa, publicó sus imágenes en distintos medios, entre los que se encontraba El Ideal Gallego, y en 1994 empezó su colaboración con la agencia EFE.

En 1998 dejó, como ella misma decía, su trabajo como fotoperiodista pero no la fotografía. A lo largo de su carrera, protagonizó diversas exposiciones, entre las que destacan la primera, en 1993 con 'Galicia en Foco', y la última, organizada por la Asociación Musical Nonito Pereira, titulada 'Mil+30', con alguna de sus imágenes del Concierto de los Mil Años.

Sus amigos se despedían de ella estos días a través de las redes sociales. Xoán Piñón, Javier Nikopol, Pepe Doré o Correa Corredoira (quien se hará cargo de su gatita Mini) entre otros, dieron su último adiós a la fotógrafa recordando su vitalidad y su pasión.

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En una entrevista que concedió a El Ideal Gallego en el año 2002, se definía como "documentalista”. "La gente es la que mueve mi obra", afirmaba una mujer profundamente vitalista que siempre prefería utilizar el color en sus imágenes: "La vida no es en blanco y negro, sino que es en color; por lo menos en este momento".