Touriño, Vázquez y Zapatero, hace 25 años PEDRO PUIG

El foco mediático apunta hacia José Luis Rodríguez Zapatero, igual que hace 25 años en clave local por su visita a A Coruña, donde el entonces alcalde, Francisco Vázquez, le enseñó su modelo de ciudad acompañado también por Emilio Pérez Touriño, que era el candidato socialista a las elecciones autonómicas. Hace 50 años, en 1976, una docena de niños se bañaban en la fuente de las Pajaritas ante la falta de instalaciones públicas deportivas, como por ejemplo piscinas.

28 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Vázquez arropa a Touriño y muestra a Zapatero el modelo coruñés de ciudad

Francisco Vázquez actuó como anfitrión en un acto celebrado en A Coruña ayer, 27 de mayo de 2001, para arropar al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en el que participó el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. El alcalde recorrió con ambos el centro de la ciudad y explicó al líder socialista sus logros.

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Sobre las próximas elecciones en la comunidad gallega, el secretario general de los socialistas pidió a todos los partidos que no hagan una campaña de “insultos y descalificaciones” para no convertir la política en algo innoble, sino que se realice una sana confrontación de ideas. Además, retó a José María Aznar a presentarse a la reelección como presidente del Gobierno “si tiene ganas”.

Por otra parte, el Deportivo perdió ante el Valladolid su primer partido de Liga en Riazor tras más de 16 meses invicto. Los coruñeses cayeron (1-2) víctimas de su apatía. Aunque los demás resultados de la jornada aseguran a los blanquiazules un puesto en la Liga de Campeones, la segunda plaza en la tabla clasificatoria está en peligro.

28 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | La Fuente de las Pajaritas, piscina pública ante la falta de instalaciones

Cuando se dice que en esta ciudad faltan instalaciones deportivas y recreativas, no es por señalar con el dedo la gestión de nadie. Es, simplemente, que no las hay. Y cuando uno se queja de que la vigilancia en esta ciudad es para cosas muy concretas –y, a lo mejor, no las más necesarias–, tampoco es por pedir la dimisión de nadie. Es que las cosas son como son. Y, si no, pregúntenlo a los vecinos del Barrio de las Flores, que ayer, 27 de mayo de 1976, pudieron contemplar cómo diez o doce chavales se bañaban tranquilamente en la Fuente de las Pajaritas.

No se trataba de una docena de gamberros que hicieran una gracia, por aquello de la catástrofe del “Urquiola”, porque estos chavales iban convenientemente equipados con sus trajes de baño y sus toallas, y fuera de la fuente –como si estuvieran al borde de esa gran piscina municipal que no existe– les esperaban sus padres para secarlos.

Por otra parte, durante media hora, desde poco antes de las tres de la madrugada de ayer, un automóvil “Renault-5”, ocupado por un joven, estuvo dando vueltas a la Plaza de Pontevedra a gran velocidad.

28 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Aprobada la implantación de los servicios de la playa de Riazor

La Sesión de ayer, 27 de mayo de 1926, estuvo presidida por el alcalde señor Casás y asistieron los tenientes de alcalde señores Fernández López, Vila, Del Cueto, García Lavilla, Carré Aldao, Pérez Barreiro y Domínguez de la Cámara.

Se aprobó la proposición de la Comisión de paseos, fiestas y balnearios, respecto a la forma en que deben ser implantados los servicios de la playa de Riazor en la próxima temporada de verano, y los pliegos de condiciones para el arriendo por medio de concursillos del servicio de la playa y el del ambigú de la misma, añadiéndose a la proposición que el alcalde queda autorizado para que, independientemente de la Comisión, pueda anular cualquiera de los concursillos que se celebren si lo juzgase perjudicial para los intereses municipales.

Igualmente se aprueba la relación de altas y bajas del arbitrio sobre circulación de automóviles, carruajes y caballerías de lujo, bicicletas y motocicletas, correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del actual ejercicio de 1925-1926.